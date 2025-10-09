เขต6สงขลาเดือด! กล้าธรรม ท้าชน ปชป. เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ภูมิใจไทยแจมด้วย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้วื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสงขลาว่า เขตเลือกตั้งที่ 6 จ.สงขลา ประกอบด้วย อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่ง ขณะนี้ผู้ที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. 3 คน ประกอบด้วย นายอนุกูล (น้องโบ๊ต) พฤกษานุศักดิ์ อดีตรองโฆษกรัฐบาล พรรคกล้าธรรม นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ส.ส.เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ และนายอับดลรอหมาน กาเหย็บ พรรคภูมิใจไทย อดีตนายก อบจ.สงขลา
นายอนุกูล กล่าวว่า ตนได้ทำการเมืองในเขต 6 มายาวนาน ทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา จึงมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชน เลือกคนทำงาน ให้ตนรับใช้พี่น้องประชาชน มากกว่าแค่ให้ความหวังลมๆแล้งอย่างแน่นอน จะได้เห็น อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่งมีการพัฒนาเลือกตนเป็นผู้แทนราษฏร