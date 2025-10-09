ปัตตานีระทึก! คนร้ายลอบวางระเบิดริมทางรถไฟ อ.โคกโพธิ์ จนท.ปิดกั้นพื้นที่หาหลักฐาน-เก็บกู้ระเบิด

ปัตตานีระทึก! คนร้ายลอบวางระเบิดริมทางรถไฟ ใกล้กุโบร์ ใน อ.โคกโพธิ์ จนท.ปิดกั้นพื้นที่หาหลักฐาน-เก็บกู้ระเบิด
เมื่อเวลา 10.04 น. วันที่ 9 ตุลาคม หน่วย ฉก.ทพ.43 ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด บริเวณ ป้ายแจ้งเตือนทางรถไฟ ริมถนนสาย 409 ใกล้ กุโบร์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าว หน่วยได้รีบเข้าปิดกั้นพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และได้ ประสานหน่วยทหารช่างเก็บกู้วัตถุระเบิด (ทลร.ฉก.อโณทัย) เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อหาต้นตอและรูปแบบของระเบิดที่ใช้ในครั้งนี้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินสถานการณ์และความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้
