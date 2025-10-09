กรมโยธาฯ ระบายน้ำเต็มกำลัง พร้อมเสริมคันดินป้องกันท่วมชุมชนเสนา อยุธยา

ยผ.เดินหน้าระบายน้ำเต็มกำลัง พร้อมเสริมคันดินระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเสนา พระนครศรีอยุธยา บรรเทาความเดือดร้อนปชช.
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาทคงการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,400 ลบ.ม./วินาที ทำให้มวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้แม่น้ำน้อยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และเข้าท่วมพื้นที่อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนกว่า 9,338 หลังคาเรือน กรมฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กองบูรณะและบำรุงรักษา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับ เทศบาลเมืองเสนา และเทศบาลตำบลสามกอ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
จากการตรวจสอบพบว่าโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 1 ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จร้อยละ 82.67 ปัจจุบันมีระดับน้ำขึ้นสูงกว่าระดับหลังพื้น/คานรัดหัวเสาเข็ม อาจทำให้มีน้ำล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตลาดเสนา จึงได้มีการวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำร่วมกันระหว่างกรมฯ และหน่วยงานท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและก่อสร้างคันดินชั่วคราวในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จตลอดแนว เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมไปยังพื้นที่เศรษฐกิจย่านตลาดเสนาฯ และชุมชนเทศบาลฯ
สำหรับพื้นที่บริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสนาบดี อยู่ในพื้นก่อสร้างของโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้างฯ จากการตรวจสอบพบว่ามีน้ำลอดทะลุผ่านผนังโครงสร้างเดิมที่ชำรุดเข้ามาในพื้นที่ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น สนับสนุนและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน โดยปริมาณน้ำที่ทะลุลอดเข้ามายังพื้นที่ ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
อย่างไรก็ตาม กรมโยธาธิการและผังเมือง ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเสนาอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนปรับปรุงและซ่อมแซม เสริมความแข็งแกร่งของระบบป้องกันน้ำท่วมในระยะยาว เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน ในการนี้ กรมฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้
