ทลายแหล่งพักคอย ‘แก๊งเจ๊สาว’ สระแก้ว ขนแรงงานเถื่อนกัมพูชา ผ่านประตูลับหลังบ้าน

จนท.ทลาย แก๊งเจ๊สาว ท่าข้าม ขบวนการขนคน เข้า-ออก กัมพูชา ทางประตูลับ!
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองกำลังบูรพา โดย ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับ ตร. สภ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้นำหมายค้นจากศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ในบ้านวังมน หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ของ นายนิวัฒน์ มาลาหอม หรือบ้านเจ๊สาว เมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากแนวทางสืบสวน พบว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นจุดพักคอย พาคนลักลอบเข้า-ออกพรมแดน ของแก๊งนำพาแรงงานเถื่อนจากกัมพูชา
จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทราบว่า แก๊งดังกล่าวจะใช้รถยนต์ส่วนตัว รับผู้ต้องการจะข้ามพรมแดนไปยังกัมพูชา มาส่งยังช่องทางลับด้านหลังบ้านเจ๊สาว จากนั้นจะพาลงเรือ พายข้ามลำคลองไปยังฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่จะใช้เวลาพลบค่ำในการปฏิบัติการ
ขณะเดียวกัน ผู้ที่ต้องการจะลักลอบเข้ามายังไทย ก็ใช้วิธีนั่งเรือข้ามมายังบ้านเจ๊สาวเพื่อพักคอย ก่อนที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวขนไปส่งยังตัวเมือง ซึ่งปัจจุบันจะคิดค่าหัว คนละ 6,000-9,000 บาท
หลังการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง และทำการสอบสวนขยายผล เพื่อจับกุมผู้อยู่เบื้องหลัง และเครือข่ายขบวนการนำพาคนข้ามแดนผิดกฎหมายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกส่วน ในการนำพาแรงงานเถื่อนมายังฝั่งประเทศไทย และขนคนไทยข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชา อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง