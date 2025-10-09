พายุซัดเวทีดนตรีงานแข่งเรือกองนาง จ.หนองคาย พังยับ โชคดีไร้คนเจ็บ

พายุซัดถล่มเวทีดนตรีงานแข่งเรือเทศบาลตำบลกองนาง จ.หนองคาย พังยับ โชคดีขณะเกิดเหตุงานเลิกแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ นายกเทศมนตรีตำบลกองนางโบ้ยถามจนท.เทศบาลตำบลกองนาง ปมปล่อยเอกชนใช้พื้นที่สาธารณะจัดลานเบียนร์
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบลานเบียร์สถานที่จัดงานดนตรีงานแข่งเรือยาวของเทศบาลตำบลกองนาง ซึ่งจัดบริเวณวัดปากท่อ ภายหลังจากกลางดึกที่ผ่านมาเกิดพายุ ลมแรงพัดเวทีดนตรีพังยับ
จากการตรวจสอบพบว่า ทั้งโครงสร้าง โครงเหล็กราวประดับไฟแสงสีเสียงตู้ลำโพง ตกลงมาแตกพังเสียหาย รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ก็ล้มระเนระนาด แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากขณะเกิดเหตุเป็นช่วงงานเลิกแล้ว
นายสมบัติ ทิพย์สมบัติ อายุ 54 ปี ที่อยู่ 87 หมู่ 1 ต.กองนอง บอกว่า กลางดึกที่ผ่านมาเกิดพายุลมแรงขึ้นในพื้นที่ประมาณ 1 ชั่วโมง รุ่งเช้าออกมาสำรวจความเสียหายบริเวณบ้าน ได้รับความเสียหายบ้าง ส่วนเวทีดนตรีถูกพายุพัดพังเสียหาย ส่วนตัวรู้สึกเห็นใจผู้จัดงาน
จากการโทรศัพท์สอบถาม นายสามารถ อินเสมียน นายกเทศมนตรีตำบลกองนาง เพื่อสอบถามมาตรการความปลอดภัยของการจัดงาน รวมทั้งประเด็นพื้นที่สาธารณะเหตุใดถึงปล่อยให้เอกชนนำมาจัดลานเบียร์ได้ นายกเทศมนตรีตำบลกองนาง แจ้งว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาเป็นผู้จัดงาน ไม่ทราบรายละเอียดว่าการจัดงานเป็นอย่างไร ส่วนพายุพัดถล่มเวทียังไม่ได้ตรวจสอบความเสียหาย