ชาวบ้านผวา หวั่น 10 ต.ค.เขมรยิงถล่ม เร่งขุดมันฯขาย ฝากนายกฯ-มทภ. 2 คนใหม่ ทำอะไรให้จริงจัง อย่าให้ยืดเยื้อ

ชาวบ้านผวา หวั่น 10 ต.ค.เขมรยิงถล่ม เร่งขุดมันฯขาย ฝากนายกฯ-มทภ. 2 คนใหม่ ทำอะไรให้จริงจัง อย่าให้ยืดเยื้อถึงพ.ย.
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม มีกระแสข่าวว่า เขมรจะยิงในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ทำให้ชาวบ้านพื้นที่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ต่างหวาดระแวง โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวปราสาทตาควาย ต่างเร่งจ้างคนและรถขุดถอนมันสำปะหลังเพื่อนำไปขายก่อน แม้จะไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะเกรงว่าจะต้องอพยพอีกรอบ จึงจำเป็นต้องขุดมันไปขายก่อน เพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์วันข้างหน้าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอีก จึงเตรียมพร้อมตัวเองไว้ดีกว่า
นางบัวศรี ศาลางาม อายุ 62 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน บอกว่า ต้องเร่งขุดมันสำปะหลังไปขายก่อน เพราะได้ข่าวว่าเขมรจะยิงในวันที่ 10 ต.ค. นี้ ข้าวของก็เตรียมไว้บนรถแล้วพร้อมอพยพ ตอนนี้ขอเอามันไปขายก่อน ได้ ก.ก.ละ1.80 บาท จ้างรถขุดไร่ละ 300 บาท คนงานวันละ 300 บาท ยังดีที่ค่ารถขุดยังไม่ขึ้นราคา ส่วนสถานการณ์ตอนนี้ชาวบ้านต้องเตรียมความพร้อมทุกเมื่อ ติดตามข่าวสารจากผู้นำหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์ยังปกติยังไม่มีการแจ้งอะไรออกมา แต่ก็หวั่นวันที่ 10 นี้ละ ซึ่งยังก็อุ่นใจว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่ตลอด คงจะไม่มีการยิงเกิดขึ้น แต่ก็ยังไว้ใจเขมรไม่ได้ กลัวว่าจะมีรอบ 2
“อยากให้ทำให้มันเสร็จๆ จะยิงก็รีบยิงรีบทำให้มันจบ ทำอะไรก็ไม่ได้ และกลัวปล่อยเลยจนถึงตอนเวลาเกี่ยวข้าวช่วงปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน”
ตอนนี้มีอะไรก็ต้องเร่งเก็บไปขายก่อน ขนาดเห็ดออกเยอะแยะยังไม่ไปหาเก็บรีบขุดมันขายก่อน คิดว่าหากเกิดเหตุที่บ้านหนองจานก่อน ยังไงก็ลามมาถึงบ้านเราอยู่แล้ว ฝากถึงนายกอนุทิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และแม่ทัพภาค 2 คนใหม่ด้วย ทำไมเหมือนทำอะไรเล่นๆกันอยู่ อยากให้ทำจริงๆหน่อย หากปล่อยให้ถึงตอนเกี่ยวข้าวจะเกิดความเสียหายเยอะ เพราะพื้นที่ปลูกข้าวมีมากกว่าอย่างอื่น ถ้าจะยิงก็ขอให้ยิงก่อนเกี่ยวข้าว ถ้าไม่ยิงก็ขอให้ความมั่นใจกับชาวบ้านด้วย จะได้ทำมาหากินกันได้อย่างไม่ต้องหวาดระแวงกันอีกต่อไป รั้วก็อยากให้รีบทำด้วย มันสำปะหลังจะได้มีราคาบ้าง มันเขมรเข้ามาก็เดือดร้อนราคามันบ้านเราก็ลดลงเหลือแค่ ก.ก.ละบาท 40-50 สตางค์ อีกอย่างอยากให้ ธ.ก.ส.ไม่ต้องเอาดอกเบี้ย ตามที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ ชาวบ้านชอบนโยบายที่ว่าไม่เอาดอก ธ.ก.ส.อยากให้พักดอกเบี้ยเอาแต่ต้น ชาวบ้านจะได้หมดหนี้ไว้ๆ”