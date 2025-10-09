ลุงขุดดินทำบ่อเลี้ยงปลา เจอขวานสำริดโบราณ สำนักศิลปากรที่ 9 คาดอายุประมาณ 3,000 ปี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ นักโบราณคดีและเจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี เข้าตรวจสอบวัตถุคล้ายขวาน หรือ เสียม ที่ชาวบ้านบ้านเหล่าน้อย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ขุดพบโดยบังเอิญหลังจากที่ได้นำดินมาจากที่นาของชาวบ้านใกล้เคียงกันแล้วนำไปถมที่นาของตัวเองเพื่อทำเป็นบ่อเลี้ยงปลา แล้วไปพบวัตถุดังกล่าว โดยไม่ได้ตั้งใจก่อนจะเก็บกลับมาตรวจสอบหาข้อมูลในโซเชียล
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนักโบราณคดียืนยันว่าเป็นขวานสำริดโบราณที่มีอายุระหว่าง 2,000 – 3,000 ปี และเป็นวัตถุโบราณคดีที่ไม่ค่อยจะพบมากนักในประเทศไทย จากการวัดขนาดโดยรอบของขวานสำริดที่พบมีขนาดความยาว 7.5 เซนติเมตร กว้าง 6.5 เซนติเมตร และหนา 2.5 เซนติเมตร
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ขุดดินก่อนนำไปถมที่นา พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงติดชายป่า ส่วนด้านล่างเป็นที่นาใกล้กับลำห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อย ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าโนนสังข์
จากการตรวจสอบพบว่ายังมีเศษหม้อดินและเศษไหกระจายอยู่ตามพื้นดินไปทั่วบริเวณจึงเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นชุมชนเก่าโบราณหลายพันปี โดยก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านพบเห็นเศษกระดูกขนาดใหญ่และวัตถุคล้ายกับขวานและเสียมมาแล้วหลายชิ้นก่อนจะนำกลับไปเก็บไว้ภายในวัดประจำหมู่บ้าน
นายสากล ลุผล อายุ 43 ปี ชาวบ้านที่พบขวานสำริดโบราณ เผยว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ซื้อดินจาก นางหม่อน ทองทับ เจ้าของที่ดินบริเวณโนนสังข์แล้วนำดินไปถมที่นาของตนเมื่อปีที่ผ่านมาจากนั้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ตนได้ไปขุดดินตรงจุดที่มีการถมที่เพื่อทำเป็นบ่อเลี้ยงปลา แล้วไปขุดพบขวานสำริดดังกล่าวโดยบังเอิญ ซึ่งตอนแรกตนคิดว่าเป็นเสียมเหล็กธรรมดาทั่วไปแต่ผิดสังเกตว่าถ้าเป็นเหล็กทำไมขึ้นสนิมสีเขียวตนจึงนำไปล้างน้ำทำความสะอาดก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมจึงได้นำข้อมูลไปสืบค้นในโซเชียลจนพบว่าเป็นขวานสำริดโบราณจึงนำขวานสำริด ไปแจ้งให้แอดมินเพจคนมหาชนะชัยทราบ พร้อมกับได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี เข้าไปตรวจสอบดังกล่าว ก่อนจะได้ส่งมอบขวานสำริดโบราณดังกล่าวให้กับทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี นำกลับไปเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป
นายพงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า วัตถุที่ชาวบ้านพบในครั้งนี้คือขวานสำริดโบราณที่มีอายุระหว่าง 2,000 – 3,000 ปี หรืออาจจะมากกว่านี้และเป็นโบราณคดีที่ไม่ค่อยจะพบเห็นมากนักในประเทศไทย โดยสำริดจะเป็นการผสมกันระหว่างทองแดงกับดีบุกนำมาหลอมด้วยความร้อนสูงเพื่อทำเป็นเครื่องมือของคนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนจะมาเป็นยุคเหล็กและจากการตรวจสอบจุดที่พบขวานสำริดพบว่าเป็นการกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีที่มักจะอยู่ตามเนินดินที่สูงขึ้นมาเล็กน้อยแต่ไม่ได้สูงมากนักซึ่งน่าจะเป็นการอยู่อาศัยตามเนินที่อาศัยทรัพยากรน้ำหรือตามริมน้ำแต่ไม่ใช่แหล่งโบราณคดีที่มีคูน้ำล้อมรอบและเชื่อว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,500 – 1,500 ปี มาแล้วหรือมากกว่านั้น