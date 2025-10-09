หนองจานฝั่งเขมรยังคงปกติ ส่วนฝั่งไทยชาวบ้านจับตาทหารแจ้งเก็บกู้ทุ่นระเบิดพรุ่งนี้

บ้านหนองจานฝั่งเขมร ก่อนเดดไลน์ 10 ต.ค ยังคงปกติ ฝั่งไทยชาวบ้านจับตาทหารแจ้งกัมพูชาเก็บกู้ทุ่นระเบิด
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองจานฝั่งกัมพูชา ยังคงเป็นปกติ ไม่มีทีท่าว่าจะก่อเหตุวุ่นวายขึ้นมา รวมทั้งบ้านหนองหญ้าแก้วด้วยเช่นกัน ทั้งสองแห่งมีการรวมตัวของชาวบ้านหลวมๆ ส่วนบรรดาทหารที่ประจำอยู่ จะใช้เวลาส่วนใหญ่จับจ้องไปที่ฝั่งของประเทศไทยเพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ส่วนทางด้านกองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ของกัมพูชา เพื่อแจ้งให้ทราบว่า จะเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เพื่อเป็นการดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของฝ่ายไทย เพื่อให้เกิดความเกื้อกูลต่อการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการรักษาอธิปไตย และความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย จึงแจ้งให้ทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หรือนำไปบิดเบือนข้อมูล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ทาง กกล.บูรพา ได้ออกหนังสือแจ้งการเข้าไปเก็บกู้กับระเบิดในบริเวณบ้านหนองจาน และหนองหญ้าแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในชาวบ้านฝั่งไทยมากมาย ส่วนใหญ่รู้สึกสงสัยว่าเหตุใดจึงมาดำเนินการในวันดังกล่าวทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เข้ามาเก็บ จึงต่างสงสัยว่าน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังการดำเนินการครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวกล่าวอีกว่า นอกจากเรื่องการเก็บกู้ระเบิดแล้ว ชาวบ้านยังสงสัยอีกว่า ทางทหารได้ประสานงานไปยังมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ให้นำตู้คอนเทนเนอร์ จำนวนถึง 60 ตู้เพื่อนำไปจัดทำรั้วตู้คอนเทนเนอร์กั้นแนวพรมแดนและสงสัยต่อไปอีกว่าจะไปกั้นรั้วตรงไหนและเพื่ออะไร
วันเดียวกัน ทาง ผวจ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ได้มีหนังสือตอบไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรณีที่จังหวัดสระแก้วได้ประท้วงเรื่องการก่อสร้างที่พักชั่วคราว การเคลียร์พื้นที่โดยรอบ และการนำประชาชนกัมพูชาไปรวมตัว ณ พื้นที่บ้านหนองจาน โดยระบุว่าสถานที่ที่จังหวัดสระแก้วประท้วงนั้น ตั้งอยู่ที่บ้านเซเรง ตำบลโอเบโจน อำเภอโอ-จเริว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งเป็นที่ที่ประชาชนกัมพูชาอยู่อาศัย ครอบครอง และใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานานก่อนที่ MOU 2543 จะมีผลบังคับใช้ และชาวกัมพูชาต้องการเพียงปกป้องทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น