รมช.เกษตรฯ ส่งตัวแทนรับ 3 ข้อเรียกร้อง ม็อบข้าวโพดแม่แจ่ม จ่อชงเข้าครม.

ม็อบข้าวโพดแม่แจ่ม ปักหลักชุมนุมวันที่ 2 รมช.เกษตรฯส่งตัวแทนรับหนังสือ รับปากนำเรื่องเข้า ครม. เร่งหามาตรการช่วย แกนนำขู่หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือชัดเจนเตรียมยกระดับการชุมนุม
จากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นัดชุมนุมบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ 3 ประเด็นหลักคือ 1.จ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท 2.ประกันรายได้ในราคาต้นทุน 7-8 บาทต่อ กก. และห้ามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาด ระหว่างเดือน ก.ย.-ก.พ. และ 3.ขอให้รัฐบาลเปิดรับจำนำผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรยังปักหลักชุมนุมหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มเป็นวันที่ 2 โดยวันนี้มีเกษตรกรจากหลายพื้นที่ใน อ.แม่แจ่มเดินทางมาสมทบกว่า 1,800 คน เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายอุทัย บุญเทียม ประธานเครือข่ายเกษตรกร อ.แม่แจ่ม เปิดเผยว่า วันนี้นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งตัวแทนมารับหนังสือพร้อมแจ้งว่าจะนำข้อเรียกร้องของเกษตรกรเสนอที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณาและหามาตรการช่วยเหลือแล้ว แต่เกษตรกรยังปักหลักชุมนุมเพื่อรอผลการประชุม ครม.และคำตอบจากรัฐบาลต่อไป
ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่แจ่มเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 3-4% โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพราะเกรงว่าผลผลิตจะเน่าเสีย โดยช่วงที่ผลผลิตทั่วประเทศออกพร้อมกันมากที่สุดคือเดือน พ.ย. ประเมินว่าช่วงดังกล่าวราคาน่าลดต่ำเหลือ กก.ละ 3 บาท จากปัจจุบันช่วงต้นฤดูราคาอยู่ที่ กก.ละ 4.70 บาท
“หากรัฐบาลยังไม่ช่วยเหลือตามข้อเรียกร้อง เกษตรกรก็จะปักหลักชุมนุมต่อไป รวมทั้งจะยกระดับการชุมนุมให้ใหญ่ขึ้น โดยเกษตรใน อ.แม่แจ่มกว่า 3,000 คน พร้อมจะออกมาเคลื่อนไหวแน่นอน” นายอุทัยกล่าว