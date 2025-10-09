รวบหนุ่ม 26 ลอบจำหน่ายบุหรี่เถื่อน ต้มน้ำกระท่อมขายข้างโรงเรียน
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นายปฐม เอมโอษฐ์ ปลัดอาวุโส ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดสมุทรสงคราม ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองตำบลลาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การอำนวยการของ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้สนธิกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจล่อซื้อและจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษีและผลิตน้ำต้มใบกระท่อม
การปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้าน หมู่ 1 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม ซึ่งห่างจาก ร.ร.วัดบางประจันต์ ซึ่งอยู่ในวัดบางประจันต์ เพียง 100 เมตร โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้ 1 ราย คือ นายภาณุพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาว หมู่ 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจค้นภายในบ้าน พบของกลางประกอบด้วยบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษียี่ห้อต่าง ๆ น้ำต้มใบกระท่อมผสมสำเร็จพร้อมดื่มและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาใช้ผสมน้ำกระท่อม อุปกรณ์สำหรับการต้มและผลิตน้ำกระท่อม ตลอดจนสมุดบัญชีการซื้อขาย โดยมีการระบุลูกค้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือนหลายหมื่นบาท
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายภาณุพงศ์ พร้อมของกลางทั้งหมด ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาครอบครองและจำหน่ายสินค้าหนีภาษี รวมถึงการผลิตและจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำถึงความเข้มงวดในการปราบปรามพฤติกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่ และขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเบาะแสการกระทำผิด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป