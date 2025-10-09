บ้านเหล่าศรีจารย์ เมืองอุดรฯ พบ ‘พิษสุนัขบ้า’ ปศุสัตว์ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ถึง 5 พ.ย.

หมาจรกัดหมาน้อย ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ปิดหมู่บ้านรัศมี 5 กม.ฉีดวัคซีนหมา-แมว
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายกวีไชย มูลทรา ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เมื่อได้ตรวจพบสุนัขเกิดโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในสุนัข ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ที่บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ 10 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ให้ท้องที่บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ 10 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ไปทางทิศเหนือจดหมู่ 21 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี, ไปทางทิศใต้จดหมู่ 4 ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี, ไปทางทิศตะวันออกจดหมู่ 3 ต.นาข่า ไปทางทิศตะวันตกจดหมู่ 7 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในสัตว์ชนิดสุนัขและแมว จึงห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดสุนัขและแมว หรือชากสัตว์ดังกล่าว เข้า-ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้ง ไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568
นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า เป็นการตรวจพบเชื้อในสัตว์ยังไม่พบการระบาดมาสู่คน จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่าประมาณวันที่ 12 กันยายน มีสุนัขจรจัดมากัดลูกสุนัขเลี้ยง อายุ 4 เดือนของชาวบ้าน แล้วสุนัขจรจัดตัวนั้นก็หายไป ไม่นานลูกสุนัขที่ถูกกัดผิดปกติ มีอาการป่วยและเซื่องซึม เจ้าของสุนัขพาไปหาสัตวแพทย์ที่คลินิกเอกชนในตัวเมือง ระบุอาการคล้ายพิษสุนัขบ้า เมื่อสุนัขตายได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน จึงนำมาแจ้งปศุสัว์พร้อมนำซากมาส่งตรวจ ก็ได้ส่งไปตรวจที่ศูนย์ จ.ขอนแก่น
“ผลตรวจยืนยันว่า เป็นพิษสุนัขบ้า สนง.ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี, สนง.ปศุสัตว์ อ.เมืองอุดรธานี จึงร่วมกับ สนง.สาธารณสุขจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ, รพ.สต., อสม., ทต.นาข่า และ อบต.นาข่าตั้งทีมลงไปติดตามสอบสวนโรคและเร่งฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวกระตุ้นอีกครั้งในรัศมี 5 กม.มาตั้งแต่วันก่อน คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วัน โดยแยกออกเป็นหลายทีม และยังมีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ และวัคซีน โดยได้รับความร่วมมือกับภาคประชาชนเป็นอย่างดี ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นำสุนัขและแมวในพื้นที่ประกาศมาฉีดวัคซีนกับหน่วยเคลื่อนที่และงดการเคลื่อนย้ายสุนัข-แมว หรือซากสุนัข-แมว” ปศุสัตว์ จ.อุดรธานีระบุ
ปศุสัตว์ จ.อุดรธานีกล่าวด้วยว่า ในพื้นที่อุดรธานีรณรงค์ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงมาต่อเนื่อง สำหรับในพื้นที่ ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ที่ตรวจพบเชื้อครั้งนี้ได้ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวมาแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2568 ลูกสุนัข์ที่ถูกสุนัขจรจัดกัดและตายไปได้ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า อายุเพียง 4 เดือน ในช่วงการฉีดวัคซีนสุนัขตัวนั้นยังไม่เกิด จึงยังไม่ได้รัการฉีดวัคซีน เมื่อตรวจพบเชื้อลักษณะนี้ก็ฉีดวัคซีนกระตุ้นให้สุนัขและแมวอีกครั้ง
ขณะที่สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี หลังจากสอบสวนโรคเบื้องต้น ได้กำหนดให้มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกสุนัขที่พบเชื้อพิษสุนัขบ้า ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4 ราย ซึ่งจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนติดต่อกันทุกวัน 5 เข็ม และเฝ้าระวังตามแพทย์สั่ง