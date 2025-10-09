ฝรั่งเดินตัดหญ้า พลัดตกบ่อน้ำลึก 20 เมตร โชคดีเพื่อนบ้านมาเจอ เรียกกู้ภัยช่วยทัน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี นายพิชิต เกียกกุทัณฑ์ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน ได้รับแจ้งเหตุมีชาวต่างชาติพลัดตกบ่อน้ำลึกกว่า 20 เมตร ภายในซอยหลังวัดป่ายุบ หมู่ 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าช่วยเหลือเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบชายชาวต่างชาติลอยคออยู่อย่างอ่อนแรงในบ่อน้ำ พร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จึงรีบส่งเชือกลงไปให้ผูกกับร่างกาย ก่อนช่วยกันดึงขึ้นมา ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจึงสามารถนำขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย ทราบชื่อต่อมาคือ MR. Roland Lorenz อายุ 63 ปี สัญชาติเยอรมนี โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ มีลูกชายคอยยืนลุ้นและให้กำลังใจอยู่ใกล้ ๆ
นางไพจิตร เขียวเกษม อายุ 53 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า ช่วงเช้าเห็น MR. Roland เดินผ่านมาพร้อมเครื่องตัดหญ้า ก่อนหายไป กระทั่งได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบเดินไปดู พบว่าตกลงไปในบ่อน้ำ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ด้าน MR. Roland เปิดเผยว่า ระหว่างกำลังตัดหญ้าไม่ได้สังเกตว่าบริเวณฝาบ่อมีหญ้าปกคลุมอยู่ จึงเผลอเหยียบจนพลัดตกลงไป ต้องลอยคออยู่นานประมาณ 40 นาที พร้อมตะโกนเรียกจนเพื่อนบ้านได้ยินเสียงและช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่นำขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย เจ้าตัวบอกว่า “ถือว่าโชคดีมาก หากเพื่อนบ้านไม่ได้ยินเสียงร้อง วันนั้นอาจเสียชีวิตไปแล้วก็ได้” พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่มาให้การช่วยเหลือ