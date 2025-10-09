แม่ใจสลาย 4 ขวบหนีเล่นน้ำ ก่อนจมหายในคลองบางใหญ่
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 68 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางใหญ่ ได้รับแจ้งว่ามีเด็กจมน้ำหายในคลองบางใหญ่ บริเวณใกล้โป๊ะเรือเทศบาลตำบลบางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จึงพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต๊กตึ๊ง และได้ประสานชุดประดาน้ำลงงมค้นหา
ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านมุงดูอยู่ที่ริมสองฝั่งคลองจำนวนมาก จากการสอบถามทราบว่าเด็กที่จมหายในคลอง คือ ด.ญ.Dinh yhuen อายุ 4 ขวบ เป็นชาวเวียดนาม
แม่ของเด็กสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านล่ามภาษา ให้ข้อมูลว่า เด็กสองคนพี่น้องอายุ 5 ขวบกับ 4 ขวบ หนีลงไปเล่นน้ำ ปกติเขาจะไม่ลงไปเล่นในน้ำ จะมานั่งที่หน้าบ้านเพื่อดูเรือที่วิ่งผ่านไปมาในคลอง ปกติแม่เขาจะไม่เคยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ วันนี้เขาไปทำธุระข้างนอก แต่ไม่คิดว่าลูกจะชวนกันลงไปเล่นน้ำ เด็กที่เสียชีวิตเป็นลูกคนที่ 4 จากทั้งหมด5 คน
ต่อมาชุดประดาน้ำได้นำอุปกรณ์ลงงมค้นหา หลังใช้เวลาประมาณเกือบ 1 ชั่วโมงก็พบศพเด็กจมอยู่ก้นคลอง จึงนำขึ้นมาบนโป๊ะเรือ เมื่อแม่เห็นลูกได้ส่งเสียงร้องไห้จนเป็นลม ทางกู้ภัยต้องนำแอมโมเนียมาให้ดม
ขณะที่ชาวบ้านบอกว่า ก่อนหน้านี้ไม่ถึง 3 เดือน มีป้าคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตตรงที่พบเด็ก ต่างพากันตั้งข้อสังเกตว่าหรือเป็นวิญญาณป้ามารับตัวเด็กไป
ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลบางม่วง จับภาพเด็กสองคนลงไปนั่งที่สะพานท่าน้ำเด็กที่เสียชีวิตลงไปเล่นน้ำก่อนที่จะลอยออกจากท่าน้ำ แล้วตะเกียงตะกายจมหายลงไปในคลอง