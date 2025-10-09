หญิงวัย 60 มีโรคประจำตัว พลัดตกแม่น้ำจันทบุรี กู้ภัยยังค้นหาไม่พบ ญาติหวังเกิดปาฏิหาริย์

หญิง 60 ปี ป่วยหนัก พลัดตกแม่น้ำจันท์ ชุดปฏิบัติการกู้ภัยระดมค้นหาทางน้ำ ยังไม่พบ ญาติหวังเกิดปาฏิหาริย์
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม มีรายงานว่า น.ส.เจี๊ยบ อายุ 60 ปี ซึ่งมีอาการป่วยจากโรคประจำตัว ต้องพึ่งพาเครื่องให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องหายตัวไป กระทั่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดทราบว่าเดินพลัดตกลงไปในแม่น้ำจันทบุรี เหตุการณ์เกิดเมื่อเวลา 07.06 น. โดยกล้องวงจรปิดของร้านอาหารญี่ปุ่น ริมแม่น้ำจันทบุรี ฝั่ง ต.ตลาด อ.เมือง จับภาพขณะน.ส.เจี๊ยบ ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า สีน้ำเงิน มาจอดที่หน้าร้าน
จากนั้นเดินไปริมตลิ่งและพยายามปีนพื้นคอนกรีตลงไปในแม่น้ำ ก่อนจะเปลี่ยนใจเดินกลับขึ้นมาเหมือนครุ่นคิดบางอย่าง ไม่นานก็ตัดสินใจเดินลงไปที่แนวคอนกรีตอีกครั้ง ก่อนที่จะลื่นไถลตกลงไปในแม่น้ำ และหายไปจากมุมกล้อง
หลังจาก น.ส.เจี๊ยบ หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงเช้า ญาติๆ พากันออกตามหา เนื่องจากเกิดความกังวลว่า น.สเจี๊ยบ จะขาดออกซิเจนเป็นเวลานานไม่ได้ จึงโพสต์ตามหาและเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด จากศูนย์ควบคุมเทศบาลเมืองจันทบุรีจนทราบจุดเกิดเหตุ
ญาติให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน น.ส.เจี๊ยบ ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ต้องพึ่งการให้ออกซิเจน ก่อนหน้านี้เคยบ่นว่าไม่อยากทนกับอาการป่วยที่เป็นอยู่ จนมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเอง ซึ่งญาติไม่คาดคิดว่าจะมีการตัดสินใจเช่นนี้จริง ทันทีที่ทราบว่าพลัดตกน้ำได้ประสานขอความช่วยเหลือจากอาสากู้ภัย ชุดประดาน้ำ เข้ามาดำเนินการค้นหา แต่การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและหนาวเย็น ประกอบกับระดับน้ำลึก 3-6 เมตร ใต้น้ำเป็นก้อนหิน พื้นโคลนทราย และสีน้ำขุ่นมัว ทำให้ชุดประดาน้ำต้องใช้มือและเท้าควานหาใต้น้ำเท่านั้น และต้องสับเปลี่ยนกำลังขึ้นมาพักจากความเหนื่อยล้าเป็นระยะ
จนกระทั่งเวลาประมาณ 21.30 น. ชุดค้นหายังไม่พบตัวผู้สูญหาย จึงได้ยุติการภารกิจค้นหาชั่วคราว และวางแผนระดมกำลังชุดประดาน้ำทั้งหมดเพื่อค้นหาต่อในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ (10 ต.ค.68) โดยทุกคนยังคงหวังปาฏิหาริย์ที่จะพบ น.ส.เจี๊ยบ โดยเร็วที่สุด