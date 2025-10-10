ภูมิภาค

ไหม้รถยนต์วอดทั้งคัน จอดริมถนนโค้งกุโบร์ จ.ภูเก็ต จนท.เร่งหาสาเหตุ

เมื่อเวลา 22.50 น. วันที่ 9 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราไวย์ รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บริเวณริมถนนโค้งกุโบร์ ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขอให้ไปช่วยดับเพลิง

หลังรับแจ้งรีบไปที่เกิดเหตุพร้อมรถน้ำ 2 คัน พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้จากด้านหน้าของรถยนต์อย่างรุนแรง จึงรีบช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟ ใช้เวลา 20 นาที สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

หลังเพลิงสงบ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กม-7500 ภูเก็ต ถูกเพลิงเผาวอดทั้งคัน จากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป

ขอบคุณภาพ – เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราไวย์

