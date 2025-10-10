ไหม้รถยนต์วอดทั้งคัน จอดริมถนนโค้งกุโบร์ จ.ภูเก็ต จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 22.50 น. วันที่ 9 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราไวย์ รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บริเวณริมถนนโค้งกุโบร์ ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขอให้ไปช่วยดับเพลิง
หลังรับแจ้งรีบไปที่เกิดเหตุพร้อมรถน้ำ 2 คัน พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้จากด้านหน้าของรถยนต์อย่างรุนแรง จึงรีบช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟ ใช้เวลา 20 นาที สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
หลังเพลิงสงบ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กม-7500 ภูเก็ต ถูกเพลิงเผาวอดทั้งคัน จากนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป
ขอบคุณภาพ – เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลราไวย์
