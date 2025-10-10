นักท่องเที่ยว แห่จองที่พัก สัมผัสหนาว ดูทะเลหมอกอลังการบ้านไฮตากแลนด์ ภูเรือ  

นทท.แห่จองที่พัก สัมผัสหนาว ดูทะเลหมอกอลังการบ้านไฮตากแลนด์ ภูเรือ จ.เลย
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามรายงานของอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย จังหวัดเลยตอนเช้ามีอากาศเย็น ทำให้บรรยากาศทั่วไปในช่วงเช้าจะมีหมอกปกคลุมตามท้องถนน โดยเฉพาะยอดภูจะมีหมอกหนาว ทำให้แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามยอดภู รวมทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติในเขตจังหวัดเลย ต่างมีนักท่องเที่ยวแห่จองที่พัก ในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ กันเป็นจำนวนมาก
นายจันทรักษ์ อาจสมบาล ผู้ใหญ่บ้านไฮตาก เผยว่า ในช่วงนี้ที่บ้านไฮตาก อุณหภูมิจะเฉลี่ย 15 – 17 องศาเซลเซียส และเช้านี้อุณภูมิ 16 องศาเซศลเซียส ในช่วงเช้าจะมีอากาศหนาว ทำให้ที่พักโฮมเตย์ ลานกางเต็นท์ โดยเฉพาะวันหยุดยาว และเสาร์อาทิตย์ ได้มีนักท่องเที่ยวต่างจองที่พัก เพื่อมาสัมผัสหนาว และช่วงนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังกับธรรมชาติ จะพบทะเลหมอกยามเช้าที่สุดสวย หมอกขาวโพลนเหนือภูเขา พร้อมกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน
และช่วงนี้ท่องเที่ยวที่มาชุมชนไฮตาก จะพบสวนแก้วมังกร และอโวคาโด ได้ชิมผลผลิตกันสดๆจากชาวสวน หมู่บ้านไฮตาก เป็นหมู่บ้านที่ทำหน้ากากผีบุ้งเต้า หน้ากากยักษ์ที่ทำจากลูกน้ำ นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องประทับใจความสวยงาม ทางกลางธรรมชาติที่ยังไม่มีการดัดแปลง ชาวบ้านตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้มีบริการตั้งจุดกางเต็นท์ ที่พักให้กับนักท่องเที่ยว กลางคืนนอนชมดาว เช้าดูทะเลหมอกต่างสุดฟินกับบรรยากาศอย่างแน่นอน
สำหรับ บ้านไฮตาก อยู่ในตำบลลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวชมทะเลหมอก สัมผัสอากาศหนาวบนยอดภู จนมีนักท่องเที่ยวตั้งขนานนามว่า “ไฮตากแลนด์” ที่ยังคงธรรมชาติงดงาม มีป่าเขียวขจี บนยอดภูมีทะเลหมอก นักท่องเที่ยวมาไม่เคยผิดหวัง ยิ่งในช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาว จะพบกับทะเลหมอกเคลื่อนตัวเป็นทางยาว จะเกิดขึ้นบริเวณเหนือร่องน้ำสาน และร่องน้ำหมันที่ทอดยาวกว่า 30 กิโลเมตร สามารถชมได้ 180 องศา จะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนของ 2 ประเทศไทย-ลาว ฝั่งไทยสามารถมองเห็นพื้นที่ถึง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ด่านซ้าย อ.นาแห้ว และอ.ท่าลี่ ส่วนฝั่งลาวสามารถมองเห็นแขวงไชยะบุรี ซึ่งจะมีภูเขาแหลมโดดเด่นอยู่ 2 ลูกชาว บ้านไฮตากเรียกว่า “ภูนมสาว” ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกันกับนมของหญิงสาว จุดชมวิวนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดโพธิ์ชัย สูงจากระดับน้ำทะเล 750 เมตร บ้านไฮตากจะห่างจากอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ 20 กิโลเมตร