ท่วมพิจิตรยังน่าห่วง เร่งสูบน้ำออกจากย่านเศรษฐกิจ ชาวบ้านนำรถไถนารับส่งหารายได้

ท่วมพิจิตรยังน่าห่วง ปภ. นำเครื่องสูบน้ำช่วยสูบน้ำออกจากย่านเศรษฐกิจ ตะพานหิน ขณะนี้ชาวบ้านนำรถไถนาต่อพ่วงรับส่งชาวบ้านถูกน้ำท่วมหารายได้
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังน่าห่วง หลังแม่น้ำน่านเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลมูลนาก ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ บางจุดมีระดับน้ำสูงกว่า 1-2 เมตร ถนนหมู่บ้านหลายสายถูกตัดขาด รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน นอกจากนี้ถึงแม้ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะลดลง แต่น้ำ ยังคงท่วมขังในย่านเศรษฐกิจ ร้านค้า ตลาด ในเขตเทศบาลตะพานหิน ปภ.พิจิตรได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด ใหญ่จำนวน 3 เครื่อง สูบน้ำออกเพื่อช่วยเหลือประชาชน
นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านที่อยู่รอบนอกย่านเศรษฐกิจชุมชน อำเภอตะพานหิน การเดินทางเข้าออกบ้านเรือนลำบาก เนื่องจากน้ำท่วมสูงถึง 1 เมตร รถเล็ก รถจักยานยนต์ยังไม่สามารถผ่านได้ ชาวบ้านใช้รถไถนาต่อพ่วงออกมารับส่งชาวบ้านที่ออกมาจับจ่ายในการซื้อข้าวซื้อของแทนการเดินลุยน้ำออกมา โดยเก็บค่าโดยสารถ้าระยะใกล้ เก็บ 10 บาท ระยะไกล 20-30 บาท
หลังจากที่พนังกั้นน้ำในแม่น้ำน่านขาดที่หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหินขาดยาวกว่า 30 เมตร ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้า ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ที่นำกำลังมาช่วยชาวบ้านกรอกกระสอบทรายบิ๊กแบ๊กเพื่อนำไปปิดกั้นน้ำที่เกิดเหตุทำกันมาทั้งวันทั้งคืน จนกระทั่งล่าสุดสามารถชะลอการไหลของน้ำได้แล้วถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งขบวนการทำงานต้องใช้เวลาและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา โดยได้มีการปรับแผนการทำงานจากการใช้ท่อระบายน้ำซีเมนต์มาเป็นแท่งเบอริเออร์ เอาลงไปด้านล่างเพื่อเป็นฐานและใช้เสาไฟฟ้าลงไปพาดแล้วจึงจะใช้กระสอบทรายบิ๊กแบ๊กลงไปเป็นตัวชะลอน้ำ ซึ่งทำให้ปฏิบัติการได้ผล สามารถลดกระแสความเร็วของน้ำได้และสามารถวางกระสอบทรายบิ๊กแบ๊กเป็นแนวยาวจาก 15 เมตร ยังเหลือเพียง 2 เมตรเท่านั้น และหลังจากนี้จะใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ลงไปเป็นแนวเสริมความแข็งแรงด้านหลังกระสอบทรายบิ๊กแบ๊กอีกชั้น
โดยนายระเบียบ ทองบัว ชาวบ้าน กล่าวว่า ตนทำนาเกือบ 200 ไร่และกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในอีกไม่กี่วัน หากไม่สามารถอุดน้ำได้ นาข้าวนับพันไร่ที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวจะได้รับความเสียหาย แต่เมื่อเห็นการทำงานและความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและส่วนราชการจนสามารถอุดน้ำได้สำเร็จก็รู้สึกดีใจ และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน