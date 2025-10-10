ชาวเขมรนับร้อย รวมตัว ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว ตั้งกล้องติดตามสถานการณ์ ตั้งแต่เช้า

ชาวเขมรนับร้อย รวมตัว ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว ตั้งกล้องติดตามสถานการณ์
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม จากกรณีที่ กองกำลังบูรพา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้ส่งหนังสือเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ไปถึง ผู้บัญชาการกองพลน้อยทหารราบที่ 51
โดยหนังสือระบุว่า จะะดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองจาน และ หนองหญ้าแก้ว ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 จึงแจ้งมายังท่านเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด กองกำลังบูรพาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี
ล่าสุด สวท. สระแก้ว รายงานบรรยากาศบ้านเปรยจัน ฝั่งกัมพูชา ตรงข้ามกับบ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่า มีมวลชนชาวกัมพูชา เริ่มรวมตัวกันแล้วเกือบ 100 คน โดยมีทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงสื่อมวลชนมาปักหลักด้วย