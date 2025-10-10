อยุธยาอ่วม! ท่วม11อำเภอ เดือดร้อน46,709ครัวเรือน เสียชีวิต8 ‘บางบาล’ เหมือนอยู่กลางทะเลสาบ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท คงการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,300 ลบ.ม./วินาที ส่งผลทำให้มวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อย คลองสาขาต่างๆ ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา หลายพื้นที่เริ่มลดระดับลง เฉลี่ยยประมาณ 5-10 ซม.
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานพื้นที่ได้รับกระทบน้ำท่วมจำนวน 11 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร บางปะอิน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา มหาราช บางปะหัน บ้านแพรก และนครหลวง
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 46,373 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย ในอำเภอเสนา บางบาล บางไทร มีโรงเรียนถูกน้ำท่วม 33 โรงเรียน มัสยิดถูกน้ำท่วม 2 แห่ง วัดจำนวน 38 วัด ถนนในชุมชน 58 สายพื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 390 ไร่ เป็นนาข้าวและพืชผลทางการเกษตร ไม้ยืนต้น
สำหรับพื้นที่ของอำเภอบางบาล ถูกน้ำท่วมแล้ว 16 ตำบล 101 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6,425 ครัวเรือน ชาวบ้านและชุมชนที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสาขาต่างๆ ยังได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในชุมชน ถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดระดับลงแต่ยังคงท่วมสูง 2-3 เมตร
สภาพบ้านเรือนท่วมสูงถึงพื้นบ้าน บางหลังท่วมสูงเกือบครึ่งหลัง ถนนภายในชุมชนน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องพายเรือออกจากชุมชน บางจุดมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง ภาพมุมสูงจะมองเห็นว่าสภาพของชุมชนเหมือนอยู่กลางทะเลสาบ
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงมาบ้างแล้ว แต่ยังหวั่นเนื่องจากในพื้นที่มีฝนตก ประกอบกับการระบายน้ำยังคงปล่อยมาในจำนวนมาก น้ำก็ยังคงท่วมสูง ความเดือดร้อนก็จะเป็นการเดินทางเข้าออกบ้านเรือนประชาชน บางบ้านมีเรือเพียง 1 ลำ คนทำงานพายออกมาทำงาน คนในบ้านก็ต้องอยู่ท่ามกลางบ้านที่ถูกน้ำท่วม ยิ่งถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุ ไม่มีแรงพายมาส่งก็ต้องอยู่ในบ้านเพียงลำพังจนกว่าคนทำงานจะกลับมา ทำให้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงได้รับความเดือนร้อนอย่างหนักในหลายพื้นที่