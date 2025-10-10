ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบหนี้สิน อดีตนายก อบจ.สงขลา 145 ล้าน พัวพัน บริษัท ประมูลเช่าเครื่องจักรได้

ร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบกรณีหนี้สิน อดีตนายก อบจ.สงขลา 145 ล้าน พัวพัน บริษัท ประมูลเช่าเครื่องจักรได้
ภาคประชาชนยื่นร้อง ป.ป.ช.ตรวจสอบกรณีหนี้สิน อดีตนายก อบจ.สงขลา 145 ล้าน พัวพันกับ บริษัทที่ได้รับสัญญาประมูลเช่าเครื่องจักร อบจ.สงขลา 199 ล้าน เป็นเวลา 5 ปี โดยได้ยื่นเอกสารการกู้เงิน ให้ ปปช.ตรวจสอบ เชื่อมโยงที่มาการเช่าเครื่องจักรแทนการซื้อที่จะใช้งบประมาณ 60 ล้านในการซื้อ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ภาคประชาชนในนามตัวแทนเครือข่ายบ้านเกิดเมืองนอนสงขลา นำโดย นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา นายสมโภช โชติชูช่วง นายสงขลา พอกันที เดินทางนำเอกสารหลักฐาน ยื่นร้องขอให้ ป.ป.ช.สงขลา ตรวจสอบ กรณีหนี้สินของอดีตนายก อบจ.สงขลา ที่มีการกู้ยืมเงินจากเอกชน จำนวน 145 ล้านบาท
นายทนายอาร์ม กล่าวว่า แม้จะมีการชี้แจงแล้วว่า ไม่มีภาระต่อกันอีก แต่ล่าสุดนั้น พบว่า อบจ.สงขลาได้ทำสัญญาเช่าเครื่องจักรเป็นเวลา 5 ปี จำนวน 199 ล้านบาท โดยคู่สัญญาในโครงการนี้ กับ อบจ.สงขลา คือเอกชน ที่เป็นเจ้าหนี้ของ อดีต นายก อบจ.รายดังกล่าว เครื่องจักรที่ อบจ.เช่า มีการประเมินกันว่า หากเป็นการจัดซื้อ ก็จะมีมูลค่า 60 ล้านบาท เมื่อเอาตัวเลข 60 ล้าน กับ 199 ล้าน มาประมวลผลกับจำนวนหนี้ 145 ล้านบาท มีความเชื่อมโยงอย่างไร เชื่อว่าประชาชนเข้าใจ จึงได้นำเอกสาร หลักฐาน มายื่นให้ป.ป.ช.สงขลา ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง โดยเอกสาร หลักฐานมีทั้งสัญญาเงินกู้ ชื่อเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงผู้ค้ำประกัน
นายทนายอาร์ม กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ได้ทำหนังสือขอแผนการทำงาน ในส่วนของเครื่องจัก ที่ อบจ.สงขลาเช่ามา กลับได้กระดาษเพียงใบเดียว ที่ระบุว่า เดือนไหน เครื่องอยู่ในอำเภอใด โดยไม่ได้มีแผนงานที่ชัดเจน ว่าลงพื้นที่ทำงานในจุดไหนอย่างไร ซึ่งประเด็นนี้ทางเครือข่ายจะตรวจสอบต่อไป เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
ทั้งนี้ อบจ.สงขลา ถูกตรวจสอบอย่างหนักจากภาคประชาชน โดยเฉพาะ ในประเด็นโครงการกู้เงิน 2,009 ล้าน เพื่อนำมาใช้ซ่อมถนน ซึ่งเป็นการกู้เงินมหาศาลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โครงการเช่าเครื่องจักร 199 ล้าน การเตรียมพลิกโฉมอะควาเรียมหอยสังข์ การก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ที่ไม่ได้มีการประมูลและขออนุญาตในการก่อสร้าง การตั้งงบประมาณศึกษาความเป็นไปได้อีกหลายโครงการ