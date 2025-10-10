ตร.ทท. บุกรวบ แรงงานเมียนมา ค้ายาบ้า เม็ดละ 100 พบ เงินหมุนเวียนหลายแสน 

ตร.ทท. บุกรวบแรงงานเมียนมาค้ายาบ้า เม็ดละ 100 เงินหมุนเวียนหลายแสน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการ 3 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะพะงัน) เข้าตรวจค้นบริเวณหมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังมีรายงานว่ากลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมาขับรถเข้าออกหมู่บ้านจำนวนมาก และมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ได้แก่ นายไท อาว (Mr.TAI AUNG) อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา ขณะเดินออกจากหมู่บ้าน และได้วิ่งหลบหนีทันทีเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากควบคุมตัวตรวจค้นพบยาบ้า 1 เม็ด ซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกง นายไท อาว รับสารภาพว่า ยาบ้าดังกล่าวเป็นของตน และซื้อมาจากเพื่อนชาวเมียนมาในราคาเม็ดละ 100 บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผล โดยได้ควบคุมตัวนายอาว มิน เท (Mr.AUNG MIN THAY) อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา ได้ที่บ้านพัก ตรวจค้นภายในกระเป๋าสีดำที่สะพายอยู่พบยาบ้า จำนวน 77 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก และจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบอีกว่า นายอาว มิน เท เป็นบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (อยู่เกินกำหนด 238 วัน)
จากการสอบปากคำ นายอาว มิน เท รับสารภาพว่า ได้ขายยาบ้าให้กับนายไท อาว ไปจริง และยอมรับว่าตนซื้อยาบ้ามาจากคนไทยที่เรียกว่า “พี่” ในราคาต้นทุนเม็ดละ 35 บาท โดยซื้อมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 128 เม็ด เพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าชาวเมียนมาในราคาเม็ดละ 100 บาท
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการ 3 เปิดเผยว่า คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในบัญชีต้องกำจัด เนื่องจากปัญหาการค้าขายยาเสพติดในพื้นที่นำร่องทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ได้สร้างปัญหาการลักวิ่งชิงทรัพย์นักท่องเที่ยว และมีรายงานว่า นายอาว มิน เท ผู้ต้องหา มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเดือนละหลายแสนบาท จากการโอนเงินซื้อขายยาบ้า
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับ นายไท อาว ในข้อหา “มียาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติด” และนายอาว มิน เท ถูกแจ้งข้อหา “จำหน่ายซึ่งยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า, เสพยาเสพติด และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมจะขยายผลล่าตัวคนไทยที่เป็นเอเยนต์ขายยาบ้าให้กับชาวเมียนมามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป