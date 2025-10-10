บขส. เปิดเส้นทางเดินรถ ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ รับไฮซีซั่น ราคา 180 บาท.

ขอนแก่น เปิดเส้นทางเดินรถระหว่างจังหวัดขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ รับไฮซีซั่น ด้วยราคาค่าโดยสาร 180 บาท วันละ 2 เที่ยว บขส.มั่นใจผู้โดยสารเต็มทุกเที่ยว พร้อมเร่งขยายการเดินรถระหว่างประเทศให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค พร้อมเผย เชียงใหม่-หลวงพระบาง คืบหน้าไปมาก
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่น แห่งที่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำ จ.ขอนแก่น นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม กรรมการ บขส. นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น นายแก้ววันพอน วอนทิวงสี ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียวจันทน์ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ง บขส.ได้กำหนดการเดินรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส.กล่าวว่า เส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศสายที่ 6 ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่ง บขส.ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันละ 2 เที่ยว คือ รอบเวลา 08.15 น.และรอบเวลา 14.45 น.ที่ บขส.3 ด้วยรถโดยสารปรับอากาศจำนวน 42 ที่นั่ง อัตราค่าโดยสาร 180 บาท ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชม.ด้วยระยะทาง 194 กม.ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถล่าสุดที่ บขส.ได้เปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศรับไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึง
“ขอนแก่น เป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และยังเป็นศูนย์กลางคมนาคมครอบคลุมรอบด้าน บขส.จึงมีแผนเดินรถให้เชื่อมต่อกับสนามบิน เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวให้สะดวกสบายมากขึ้นตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี” นายอรรถวิท กล่าว
นายอรรถวิท กล่าวต่อว่า แม้การให้บริการด้านขนส่งมวลชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางเวียงจันทน์ ซึ่งบขส.มีรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์, อุดรธานี-เวียงจันทน์ และหนองคาย-เวียงจันทน์ ให้บริการแล้ว และขอนแก่น-เวียงจันทน์ เป็นเส้นทางใหม่ล่าสุด แต่จำนวนผู้โดยสารและกระแสตอบรับในเส้นทางระหว่างประเทศนั้น ดีขึ้นอย่างมาก ดูได้จากปริมาณผู้โดยสารต่อเที่ยวรถไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บางเที่ยวเวลามากถึง 100% จึงยังคงมั่นใจว่าผู้โดยสารจะยังคงให้ความมั่นใจเลือกใช้บริการของ บขส.ตลอดไป
อย่างไรก็ตามขณะนี้ บขส.ยังคงเร่งดำเนินการสำรวจและศึกษารถโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางเชียงใหม่-หลวงพระบาง ซึ่งขณะนี้ขณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความคืบหน้าในขั้นตอนต่างๆอย่างมาก