กัมพูชา ส่งหนังสือ จี้ไทย ยุติเก็บทุ่นระเบิด อ้างผิด GBC มวลชนเขมร ลำเลียงคนเพิ่ม

กัมพูชา ส่งหนังสือ จี้ไทย ยุติเก็บทุ่นระเบิด อ้างผิด GBC มวลชนเขมร ลำเลียงคน บ้านหนองจาน เพิ่ม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทั่วไปของบ้านหนองหญ้าแก้วและหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ดูเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะทุกคนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา จึงต่างรู้สึกสับสน แม้ว่าจะมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกรูปแบบแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสารกัน บังเกอร์ประจำหมู่บ้านทุกแห่งได้รับการปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน มีแผนอพยพ และถ้าสถานการณ์หนักถึงขนาดต้องออกจากหมู่บ้าน ทุกคนก็พร้อมทันที ตามแผนที่วางไว้
แหล่งข่าวความมั่นคงได้กล่าวถึงการที่ฝ่ายกัมพูชา โดยกองพลทหารราบที่ 51 ได้มีหนังสือด่วนตอบกลับมาถึง กกล.บูรพา ให้ยุติปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดในหมู่บ้านหนองหญ้าแก้วและหนองจานในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ โดยอ้างว่าเป็นการผิดเจตนารมณ์ของการประชุมพิเศษครั้งแรกของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ในข้อที่ 6 ซึ่งได้วางขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
ด้าน พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กล่าวว่า การเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดวันนี้ยังดำเนินต่อไปตามข้อตกลงจากที่ประชุม GBC และเป็นการเข้าเก็บในพื้นที่ของไทย ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขมร โดยจะนำคณะผู้สังเกตการณ์ IOT เข้าไปสังเกตการณ์ด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้ส่งเข้าไปยังพื้นที่แล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน จำนวน 6 กองร้อย
ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว เริ่มมีมวลชนทยอยเดินทางออกมารวมตัวกันแล้วประมาณ 100 คน ส่วนที่บ้านหนองจาน เขมรเริ่มส่งกำลังพลเข้ามาเรื่อยๆ
ส่วนที่ฝั่งประเทศไทย โดยเฉพาะที่บ้านหนองจาน เป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุด ได้มีการลำเลียงกำลังพลเข้าไปสมทบอยู่เรื่อยๆ เช่นกัน เช่นเดียวกับชาวบ้านที่ทยอยเดินทางเข้ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และดูความเคลื่อนไหวอย่างล้นหลามในจุดที่ทางทหารจัดไว้ให้
