เหิมหนัก! วัยรุ่นสงขลาซิ่งจยย.ไล่ล่าอริ บุกฟันถึงในบ้าน ชักปืนยิง เด็ก13ปี เข้ากลางหลังเจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 23 .20 น. วันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เดชประมวลพล ผกก.สภ.ทุ่งลุง รับแจ้งมีเหตุเด็กวัยรุ่นชายอายุ 13 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด กระสุนปืนเข้าบริเวณกลางหลังจนได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณถนนข้ามรางรถไฟ ถนนกาญจนวานิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังรับแจ้งจึงได้สั่งการให้ พ.ต.ท.รุ่งฤทธิ์ สุดแป้น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งลุง พ.ต.ท.สัณห์พิชญ์ วรรณโร รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งลุง และ ชุดสืบสวน สภ.ทุ่งลุง รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณตรงข้ามวัดเทพชุมนุม ตรงถนนข้ามรางรถไฟ พบญาติของผู้บาดเจ็บและเพื่อนของผู้บาดเจ็บกำลังยืนอยู่ในอาการตกใจ ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อ น้องรุจ อายุ 13 ปี ทางญาติได้รีบขี่รถ จยย. ไปนำส่งขึ้นรถเจ้าหน้าที่กู้ชีพบ้านพรุ นำส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อทำการรักษาต่ออย่างเร่งด่วน
เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกยิงเข้ากลางหลังและมีการเสียเลือดเยอะ
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อ โน่ สะพานดำ อายุ 17 ปี หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปพร้อมกับเพื่อนอีก 3 คน และอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ การตรวจสอบโดยรอบ พบยางซิลิโคนของกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ที่พื้นถนนเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม พี่ชายของผู้บาดเจ็บ ได้เล่าว่า ตนเองและเพื่อนๆรู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุแค่บางคนและที่ผ่านมาเคยมีปัญหากันมาก่อนกับกลุ่มนี้ ซึ่งช่วงก่อนเกิดเหตุน้องชายได้ ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อจากนั้นน้องชายได้ขี่รถกำลังจะกลับบ้าน ปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้ขี่รถออกมาจากซอยบ้านของตน หลังบุกรุกเข้าไปในบ้านเพื่อนของตนและพยายามใช้อาวุธมีดยาวฟันเพื่อนของตนในบ้าน แต่โชคดีที่เพื่อนของตนหนีเอาชีวิตรอดได้ ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะขี่รถออกมาจากซอยและมาเจอกับน้องชายตนพอดี ตรงบริเวณถนนข้ามทางรางรถไฟตรงจุดนี้พอดี ก่อนจะชักอาวุธปืนยิงใส่น้องชายของตนเข้ากลางหลังก่อนจะหลบหนีไป
จากการสอบถาม ญาติของผู้บาดเจ็บ ได้เล่าว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์มากัน 3 คัน ซึ่งตนคิดว่าเป็นเพื่อนขี่เข้ามาหาที่บ้าน จากนั้นเพื่อนของตนที่นั่งอยู่ที่บ้านตระโกนบอกว่า ‘พวกสะพานดำ พวกสะพานดำ ไอโน่ ไอโน่’ พอกลุ่มผู้ก่อเหตุจอดรถตรงหน้าหน้าบ้านพร้อมกับชักอาวุธมีดยาวขึ้นมาจะฟัน ตนจึงได้รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดวิ่งหลบเข้าไปในบ้าน จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปและได้ไปเจอน้องชายของตนที่ออกไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกตรงถนนข้ามทางรางรถไฟพอดีและก็ยิงน้องชายของตนตรงจุดนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้ยกพวกพร้อมอาวุธมีดบุกมาที่บ้านแล้วครั้งหนึ่งแต่เข้ามาไม่ได้ส่วนรถจักรยานยนต์ของพี่สาวของตนจอดอยู่ตรงถนนทางเข้าบ้านกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงได้ทุบทำลายรถจักรยานยนต์ของพี่สาวจนพังเสียหาย ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์มากัน 3 คัน ทั้งหมด 9 คน ส่วนสาเหตุเรื่องก่อนหน้านี้ ตนและเพื่อนๆ ได้ไปขี่รถเล่นกันในเมือง แล้วก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเค้าพยามที่จะหาเรื่องใช้มีดไล่ฟันกลุ่มของตนโดยไม่ทราบสาเหตุ จนกระทั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุมาทราบที่อยู่บ้านพักของตน
รายงานว่า พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ได้มีการสอบปากคำเบื้องต้นกับทางพี่ชายและญาติของผู้บาดเจ็บ พร้อมกับเก็บข้อมูลพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ก่อนสั่งการให้พนักงานสอบสวนเชิญตัวพี่ชายและญาติไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง
คลิปกล้องวงจรปิดได้บันทึกเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุ ได้ยกพวกพร้อมกับอาวุธมีดยาวบุกมาที่บ้าน ช่วงวันที่ 23 กันยายน 2568 เวลา 02.58.27 น. จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามบุกเข้าไปในบ้านแต่ไม่สามารถเข้าไปได้ เนื่องจากมีรั้วสังกะสีปิดอยู่จึงทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุ หันไปทุบทำลายรถจักรยานยนต์ของพี่สาว ที่จอดอยู่ตรงประตูทางเข้าบ้านแทน จึงทำให้รถจักรยานยนต์ของพี่สาวพัง ได้รับความเสียหาย ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์เก๋งสีดำขี่หลบหนีไป
มีคลิปที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้อัดคลิปวิดีโอ ขนาดกำลังรุมฟันวัยรุ่นชายคนหนึ่งซึ่งได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก ซึ่งอีกประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงบ้านพัก หลังจากเลิกงานทำงานเป็นเด็กรับรถ ส่วนผู้บาดเจ็บหลังโดนรุมฟัน ได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนทั้งสองข้างถูกฟันจนเอ็นขาด ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติต้องใช้เวลาในการพักฟื้นทำกายภาพบำบัด ผู้บาดเจ็บก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับกลุ่มผู้ก่อเหตุและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน