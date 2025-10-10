บุกจับโรงเรียนเถื่อน เปิดสอนเด็กต่างด้าวเกือบ 900 คน ครู 27 คนถือใบอนุญาตกรรมกร

บุกตรวจค้น โรงเรียนเถื่อน เปิดสอนเด็กต่างด้าวกว่า900คน ถือใบอนุญาตกรรมกรแต่มาเป็นครูสอน เจ้าของอ้างเป็นเพียงแค่ค่ายเยาวชน
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.68 นายจตุนันท์ จอมทัน ปลัดอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำทีมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน อาทิ ปลัดจังหวัด, นายอำเภอ, ศึกษาธิการจังหวัด, ตม. และตำรวจ สภ.กระทุ่มแบน นำกำลังบุกเข้าตรวจสอบโรงเรียนเถื่อน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน
การเข้าตรวจสอบครั้งนี้เน้นไปที่จุดที่ 2 ในพื้นที่ อบต.ท่าไม้ ซึ่งก่อนหน้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นสถานศึกษาของนักเรียนไทย แต่ถูกชาวบ้านร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการเปิดเป็นศูนย์รับเด็กต่างชาติเข้ามาทำการเรียนการสอนจำนวนมาก
เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (9 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและพบว่าภายในอาคาร 3 ชั้น มีเด็กต่างด้าวราว 900 คน อยู่ตามห้องเรียนต่างๆ และพบชาวต่างด้าวทั้งชายและหญิงอีก 27 คน ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน
ผู้บริหารคนไทยที่รับเป็นผู้ดูแลพื้นที่ชี้แจงว่า เช่าพื้นที่จากเจ้าของที่ดินเพื่อเปิดเป็นค่ายเยาวชน สำหรับกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์เท่านั้น โดยมีการขออนุญาตใช้อาคารจาก อบต.ท่าไม้แล้ว และไม่ได้เปิดเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนแต่อย่างใด
ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า แม้อาคารจะผ่านการประเมินความปลอดภัยและยื่นขออนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่สถานที่แห่งนี้ ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางศึกษาธิการจังหวัด ให้เปิดสอน หรือรับเด็กแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายได้
นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญที่สุดคือ บุคลากรผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กต่างด้าวทั้ง 27 คน ถือใบอนุญาตทำงานประเภท “กรรมกร” ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายฐาน ทำงานไม่ตรงกับประเภทที่ได้รับอนุญาต
ร.ต.อ.เขตรัฐย้ำชัดว่า จังหวัดสมุทรสาครมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกหลานแรงงานข้ามชาติได้รับการศึกษาภาคบังคับใน โรงเรียนของรัฐบาลไทย ที่ถูกจัดหาไว้แล้ว ดังนั้น เด็กทั้งหมดจะต้องถูกนำเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดำเนินการตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บริหาร เจ้าของสถานที่ ผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน โดยไม่มีการละเว้น
