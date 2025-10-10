ผัวเมาสุรา คลั่งคว้าปืนยิงเมีย ตำรวจบุกจับทันควัน อ้างเครียดสะสม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต พ.ต.ต.ยุทธพล พรมดาว สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ 191 ว่ามีเหตุสามีใช้อาวุธปืนยิงภรรยาได้รับบาดเจ็บ ภายในโรงกลึงแห่งหนึ่ง ถนนศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมืองจ.ภูเก็ต เหตุเกิดเวลา 23.40 น. วันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา
หลังรับแจ้งเหตุ หลังรับแจ้งเหตุ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดย พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้กำกับการสืบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบ นายภควัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี เจ้าของบ้าน อยู่ในอาการมึนเมา และยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงภรรยาของตนเอง เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวไว้ทันที
ตรวจสอบภายในบ้าน บริเวณห้องนอนชั้นสองพบนางสาวภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ภรรยาผู้ก่อเหตุ ถูกยิงเข้าที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้แพทย์ทำการรักษา
ตรวจค้นภายในห้องนอนของผู้ก่อเหตุ พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเก็บอยู่ในตู้นิรภัย เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
เบื้องต้น นายภควัฒน์ให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยระบุว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในอาการมึนเมา และมีปัญหาสะสมมานาน
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
พ.ต.อ.ชาตรี กล่าวว่า ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินการด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกในพื้นที่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอเปรมแห้ว! กมธ.กม.สละโควตา ไม่ส่งใครร่วม กมธ.แก้รธน. ลั่นเพื่อสามัคคี คนเก่งมีอีกเยอะ
- ‘คิม จองอึน’ ฉลอง 80 ปี พรรคแรงงาน โวสถานะเกาหลีเหนือในเวทีโลก แข็งแกร่งขึ้นทุกวัน
- หนุ่มป.โท อยากรู้ลึก 6ตุลาฯ หยิบเล่มท็อป ‘ห้วงแห่งความเงียบงัน’ ปวศ.ไทยหลายชาติพันธุ์
- ตร.ดำเนินคดี หนุ่มแตะแมว ข้อหาทารุณกรรมสัตว์ เจ้าตัวสารภาพเมา-เครียดทะเลาะแฟน