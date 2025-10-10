ชาวบ้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เจอน้ำท่วมขังนับเดือน จนส่งกลิ่นเน่า ทำเครียดจนสุขภาพจิตแย่
วันที่ 10 ตุลาคม ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วม ทั้ง ต.ตลุก ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เริ่มเผชิญปัญหา เนื่องจากหญ้า วัชพืช ในพื้นที่น้ำท่วมขังเริ่มเน่าเหม็น สีน้ำเปลี่ยนเป็นขุ่นเขียว แลหลายจุดเป็นสีดำ ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอบอวล ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า น้ำที่เอ่อเข้าท่วมมีระดับความสูงประมาณ 30-50ซ.ม.ที่ปัจจุบันแช่นิ่งอยู่ในแอ่งกระทะ บางจุดท่วมขังมานานนับเดือน บางจุดก็ประมาณ1สัปดาห์ น้ำไม่สามารถไหลไปทางไหนได้ ทำให้เกิดการเน่าเสีย
ซึ่งสิ่งที่ตามมานอกจากกลิ่นเหม็นรุนแรง โดยเฉพาะกลางวันที่โดนแดดเผาจะมีกลิ่นที่ฉุนมาก ชาวบ้านยังต้องเจอกับปัญหายุงชุม แมลง กลางคืนที่เพิ่มมากขึ้นสร้างความเดือดร้อนรำคาญซ้ำเติมด้วย จากปัญหาที่เข้ามารุมเร้าทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มมีความวิตกและเครียดจนสุขภาพจิตแย่ไปตามๆกัน โดยทางเทศบาลก็ได้เร่งระดมเครื่องสูบน้ำจากหลายๆหน่วยงานทั้ง อบจ.ชัยนาท ปภ. กรมชลประทาน และของเทศบาลเองมาสูบน้ำเน่าออกสู่คลองมหาราชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถสูบให้แห้งได้เนื่องจากมีปริมาณมากและรั่วซึมตามแนวกระสอบทรายเข้ามาเรื่อยๆ
ด้านพื้นที่อพยพหนีน้ำท่วมบนทางหลวงชนบทหมายเลข ช.น.3018 ถนนคันคลองมหาราช ที่ล่าสุดมีชาวบ้านอพยพขึ้นมาอาศัยพักพิงบนถนนคันคลองมหาราชแล้วกว่า 650ครอบครัว และคาดว่าจะมีทยอยตามขึ้นมาอีกในพื้นที่ ที่น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมเพิ่มเติม และพื้นที่ก้นกระทะที่น้ำท่วมขังและเน่าเหม็นจนชาวบ้านอยู่อาศัยไม่ได้ ซึ่งทางเทศบาลทั้ง3แห่ขอความร่วมมือจากรถที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ ขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนสายเอเชีย ทางหลวงหมายเลข32แทน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพราะบนถนนคันคลองมหาราช มีชาวบ้านสร้างเพิงพักอยู่ทั้ง2ข้างทาง และเหลือช่องเดินรถเพียงช่องเดียว
ส่วนสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ตรวจสอบน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนฯที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง ล่าสุดวัดได้ 2,690ลบ.ม./วิ ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น18ซ.ม.ใน24ชม.วัดได้ 16.08ม.รทก.
โดยทางเขื่อนเจ้าพระยาได้คงการระบายน้ำไว้ที่อัตรา 2,300ลบ.ม./วิเป็นวันที่2 เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อน ซึ่งระดับน้ำท้ายเขื่อนลดลง23ซ.ม.ใน24ช.ม.วัดได้ 15.47ม.รทก. ซึ่งจะมีผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะลดลง10-20ซ.ม.ใน24ชม.ข้างหน้า
ทั้งนี้โดยภาพรวมของ จ.ชัยนาท ข้อมูลจาก ปภ.จังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่า มีพื้นที่น้ำท่วม1อำเภอคือ อ.สรรพยา จำนวน5ตำบล 25หมู่บ้าน 1,759ครัวเรือน ผู้ประสบภัย 4,750คน
และตามหมายกำหนดการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา ในช่วงบ่ายวันนี้(10ต.ค.) ซึ่งทีมข่าวจะติดตามความเคลื่อนไหวและข้อสั่งการของนายกฯมานำเสนอให้ทราบต่อไป