กองทัพไทย-กัมพูชา ร่วมประชุม RBC ถก 3 ประเด็นสำคัญมุ่งลดความตึงเครียดชายแดน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ที่ จ.สุรินทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.กัมปนาท วาพันสุ เสธ.ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 2 เป็นตัวแทนกองทัพไทย เข้าประชุม RBC ร่วมกับกองทัพภูมิภาคที่ 4 ของกองทัพกัมพูชา ที่ช่องข้ามแดนโอรเสม็ด อ.กรุงสำโรง จ.อุดรมีชัย ฝั่งกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภารกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1.นำเสนอองค์ประกอบของคณะประสานงานของทั้งสองฝ่าย
2.ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการลดความตึงเครียด
3.หารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนภาคทหารกัมพูชา-ไทย (RBC) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมนี้