รวบเครือข่ายต่างด้าว ซื้อ-ขายบัญชีม้าให้แก๊งคอล ผงะพบบุ๊กแบงก์ 36 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 86 ใบ

รวบยกแก๊งเครือข่ายต่างด้าวพื้นที่สมุทรสาคร ซื้อ-ขายบัญชีม้าให้แก๊งคอล ผงะพบบุ๊กแบงก์ 36 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 86 ใบ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จ.สมุทรสาคร พล.ต.ท.พิสิฐ ต้นประเสริฐ ผบช.ภ.7 ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผบก.ภ.จว. สมุทรสาคร พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิโชคธรรม ผกก.สืบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ท.ไชยภูมิ ฉลองภูมิ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร พ.ต.ต.ภูวเศฏฐ์ เอมทอง รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร แถลงผลการจับกุมเครือข่ายซื้อ – ขาย บัญชีม้าในจังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ต้องหาคือ นายจิรเดช (ไม่มีนามสกุล) อายุ 20 ปี พร้อมบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยจับกุมได้ในบ้านพักแห่งหนึ่ง พร้อมของกลางเป็นยาบ้า 64 เม็ด สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ จำนวน 36 เล่ม บัตร ATM จำนวน 86 ใบ และอุปกรณ์อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง
สำหรับพฤติการณ์ในการจับกุม ตามนโยบายของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธร ภาค 7 ได้สั่งการให้ ศปอส.ภ.จว.สมุทรสาครและ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสาคร สืบสวนระดมติดตามจับกุมบัญชีม้า ซึ่งคนร้ายมักนำไปใช้ก่อเหตุในการกระทำผิดทางด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบสวนหาข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนทราบว่ามีกลุ่มเครือข่ายต่างด้าว รับซื้อบัญชีม้าจากต่างด้าวในพื้นที่ เพื่อขายต่อให้กลุ่มคนร้ายที่นำไปก่อเหตุอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น แก๊งคอลเซนเตอร์หรือการพนันออนไลน์ จึงได้ทำการเข้าตรวจค้น บ้านหลังหนึ่ง ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เมื่อไปถึงพบนายจิรเดช (ไม่มีนามสกุล) อายุ 20 ปี สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดียืนอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว จึงแสดงตัวขอทำการตรวจค้นพบยาบ้า จำนวน 64 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในชั้นวางของภายในห้องพักของนายจิรเดช สอบถามให้การรับสารภาพว่ายาบ้าเป็นของตัวเอง จากนั้นได้ตรวจพบสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกสีเทา จำนวน 36 เล่ม บัตร ATM จำนวน 86 ใบ ซึ่งจากการสอบถามนายจิรเดช ให้การรับสารภาพว่าบัตร ATM และสมุดบัญชีทั้งหมดนี้ ได้รับซื้อมาจากนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยซื้อมาในราคาเล่มละ 12,000 บาท(พร้อมบัตร ATM) จากนั้นก็นำไปส่งขายต่อให้กับชายไทยไม่ทราบชื่อพร้อมกับโทรศัพท์มือถือในราคารวม 16,000 บาท โดยจะนัดเจอกันที่พื้นที่กรุงเทพฯ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์
ด้าน พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 กล่าวว่า เครือข่ายซื้อขายบัญชีม้าที่ถูกจับกุมได้ในครั้งนี้ ถือเป็นภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน เพราะเป็นเครือข่ายแรงงานต่างด้าว ซึ่งนอกจากจะเป็นภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างไปจากเดิมแล้ว การสืบสวนฯ ยังพบว่า เงินที่นายจิรเดช ได้จากการซื้อขายบัญชีม้านั้น นำไปซื้อยาบ้าเพื่อนำมาขายให้กับกลุ่มแรงงานในพื้นที่อีกด้วย ถือเป็นภัยคุกคามสังคมที่ต้องตัดตอนให้สิ้นซาก
ซึ่งหลังจากนี้ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการขยายผลสู่การจับกุมผู้รับจ้างเปิดบัญชี ผู้รับซื้อบัญชี ตัวการใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการ พร้อมกันนี้ยังจะต้องมีการสืบขอข้อมูลจากธนาคารที่เปิดบัญชีให้แก่แรงงานข้ามชาติที่มีรายชื่อในบัญชีด้วยว่า เหตุใดถึงมีการเปิดบัญชีได้เป็นจำนวนมาก เพื่อนำทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป