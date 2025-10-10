ธนาคารที่ดิน ขานรับนโยบาย Quick Big Win รัฐบาล รุดแก้ไขปัญหาภัยพิบัติให้เกษตรกร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
วันที่ 9 ตุลาคม นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดเผยว่า “ธนาคารที่ดิน” เป็นหน่วยงานรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี นายโสภณ ซารัมย์ กำกับติดตาม โดยในวันนี้ ตนรับมอบเพื่อดำเนินการ “Quick Big Win” แก้ไขปัญหาภัยพิบัติฯ และทำสัญญาเช่าที่ดินกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
จากนั้น ผอ.ธนาคารที่ดิน พร้อมด้วย นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผอ.กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผอ.กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กองบริหารสินเชื่อป้องกันและแก้ไขการสูญเสียสิทธิในที่ดิน และรศ.พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ คณะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฯ “ธนาคารที่ดิน” ประชุมร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานป้องกับบรรเทาสาธารณภัยจ.เชียงใหม่ สาขาฮอด จนท.ป้องกับบรรเทาสาธารณภัยตำบลสบเตี๊ยะ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอย นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลแม่สอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ลงตรวจสภาพพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ
นายกุลพัชร เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้นตามแนวทางแก้ปัญหา โดยจะปรับปรุงลำห้วยเดิม ให้กว้างขึ้น และคืนพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะไปกลับมาให้เกษตรกรทำกิน ต่อไป
วันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหาร “ธนาคารที่ดิน” ตรวจเยี่ยมพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยม่วงเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กลุ่มที่ 2 เกษตรกรสมาชิก 23 ครัวเรือน เนื้อที่ 45-1-16 ไร่ เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2568 โดยตัวแทนชาวบ้านกล่าวขอบคุณ “ธนาคารที่ดิน” ให้ที่ทำกิน มีกินมีใช้ รายได้ยั่งยืน
