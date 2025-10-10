ชาวบ้านตาควาย ติดตามสถานการณ์บ้านหนองหญ้าแก้ว-หนองจาน หวั่นเหตุชายแดนลุกลาม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ยังคงปกติ แต่ความตึงเครียดของทหารทั้ง 2 ฝ่ายก็ยังคงกำลังในที่ตั้งประจำฐาน ในขณะที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านไทยสันติสุข ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณปราสาทตาควายที่สุด
ชาวบ้านต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ข่าวสารที่บ้านหนองหญ้าแก้ว-หนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนั้น คงจะลุกลามตลอดพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างแน่นอน พร้อมทั้งมีการติดตามข่าวสารแจ้งเตือนจากทางภาครัฐและผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิด และหากมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะอพยพออกได้ทันที
นางสาวสำเนียง อายุ 56 ปี ชาวบ้านไทยสันติสุข ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ บอกว่า ผู้นำให้เตรียมตัวไว้แต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ แต่ก็เตรียมตัวไว้แล้ว ตอนนี้ก็รอฟังข่าวคราวจากทางบ้านหนองหญ้าแก้ว-หนองจาน ว่าถ้าทางโน้นเกิดตูมตามมีเหตุการณ์ขึ้นทางนี้ก็ออกเลย เพราะถ้ายิงทางโน้นมันก็ต้องยิงตลอดแนวชายแดนอยู่แล้ว ตอนนี้ก็เฝ้าติดตามข่าวคราวอยู่ ทั้งในส่วนที่จ.สระแก้วและการแจ้งเตือนจากภาครัฐและผู้นำชุมชนบ้านเราอย่างใกล้ชิด ซึ่งตอนนี้บ้านเราก็ยังคงปกติอยู่
นายศราวุธอายุ 24 ปี บ.ไทยสันติสุข บอกว่า จากสถานการณ์ที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ในพื้นที่บ้านเราก็มีการสั่งให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันสองวันนี้ โดยเฉพาะวันนี้ แต่ชาวบ้านเขาก็พร้อมตลอดมานานแล้ว หากมีเหตุการณ์ผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะแจ้งตลอด แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไร ก็ต้องดูว่าวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าที่ทางจังหวัดสระแก้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 2ตร.หนุ่ม ขับกระบะตราโล่ ไล่ตามรถแหกด่าน พุ่งชนเสยท้ายรถบรรทุกน้ำ เจ็บสาหัส
- เปิดสถิตินทท.อิสราเอล บนเกาะพะงัน ผู้ว่าฯ เร่งตรวจ 2 ประเด็นใหญ่ ปมถือครองที่ดิน-รุกอุทยาน
- นายกอบต. แบกป้ายติดหน้า ‘โรงงานทุนจีน’ ในปราจีน สั่งระงับ ก่อสร้างอาคารไม่ขออนุญาต!
- ตม.จันทบุรี บุึกตรวจร้านเสริมสวย กวาดล้างชาวต่างด้าวแย่งงานคนไทย