เปิดสถิตินทท.อิสราเอล บนเกาะพะงัน ผู้ว่าฯ เร่งตรวจ 2 ประเด็นใหญ่ ปมถือครองที่ดิน-รุกอุทยาน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์กรณีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบางส่วนก่อปัญหาเดือดร้อนกับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาติอื่นบนเกาะพะงัน ว่า ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเรื่องการท่องเที่ยวให้ฟรีวีซ่า เมื่อฟรีวีซ่าการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาจะไม่ผ่านสถานทูตก็ไม่ต้องตรวจสอบอะไรมากเมื่อเข้ามา ตม.ประทับตราให้อยู่ได้ 30 วัน โดยตั้งสันนิษฐานว่านักท่องเที่ยวที่มาแล้วต่อวีซ่าหลายครั้ง น่าจะมาทำธุรกิจหรือทำอะไรในพื้นที่ ซึ่ง ตม. จะต้องดำเนินการตรวจสอบ
นายธีรุตม์ กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกันด้วย ถ้าต่อวีซ่าหลายครั้งได้มีการทำงานหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีการดำเนินการอย่างไรและเรื่องอสังหาริมทรัพย์มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนอมินี มีประเด็นอยู่ 2 เรื่องคือเรื่องแรกถ้าที่ดินต้องถูกต้องตามกฎหมาย เป็น นส.3 โฉนด ซื้อถูกต้องหรือไม่ ซื้อในระบบนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับนอมินี ถ้าถูกต้องมีการก่อสร้างหรือเปล่าเ ทศบาลอนุญาตถูกต้องหรือไม่ซึ่งจะต้องตรวจสอบ
“ ส่วนที่2 ส่วนที่ดินที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่สาธารณะที่อุทยาน หรือที่ อื่นๆมีการบุกรุกหรือไม่ ที่จะต้องดำเนินการซึ่งหลังจากแต่งตั้งรองผู้ว่าฯทั้ง 2 ท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วเราคงจะไม่โฟกัสเฉพาะอิสราเอลอยู่ที่เกาะสมุยและเกาะพะงันแต่จะโฟกัสทั้งจังหวัดและครอบคลุมทุกสัญชาติ “ นายธีรุตม์ กล่าว
นายธีรุตม์ กล่าวอีกว่า ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นทางโซเชียลลอยๆยังไม่มีผู้เสียหายในส่วนนี้ แต่จากการตรวจสอบปกครองในพื้นที่มีจริง แต่มาตรการจะต้องสมดุลกับเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการนักท่องเที่ยวแต่ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดีไม่ใช่เข้ามาทำธุรกิจหรือเป็นผู้มีอิทธิพล
ด้านนายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รายงานข้อเท็จจริงต่อนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผวจ.สุราษฎร์ธานีกรณีสื่อโซเชียลโพสต์ข้อความเกาะพะงันกำลังถูก “กลืนชาติ” โดยชาวอิสราเอล ว่าสถิตินักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่บนเกาะพะงัน (23กันยายน 2568) จากตรวจคนเข้าเมือง อ.เกาะพะงัน พบว่ามีบุคคลสัญชาติอิสราเอลยื่นคำร้องเพื่อขอขยายระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย ในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน (ขออยู่ต่อ) รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,627 รายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อยู่ระยะสั้น (วีซ่านักท่องเที่ยว ) จำนวน 2,125 ราย อยู่ระยะยาว จำนวน 502 ราย (วีซ่าธุรกิจ181 ราย วีซ่าใช้ชีวิตในบั้นปลาย 30 ราย วีซ่านักเรียน 152 ราย วีซ่าติดตามครอบครัว 998 ราย สามี ภรรยา คนไทย 7 ราย อื่นๆ 27 ราย)