ตม.จันทบุรี บุึกตรวจร้านเสริมสวย กวาดล้างชาวต่างด้าวแย่งงานคนไทย
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กำหนดนโยบาย 7 มาตรการเข้มข้น แก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และคนต่างด้าวถูกหลอกลวงหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย และตามที่ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. , พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 , พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 ได้กำชับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นั้น
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.จันทบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กำหนดนโยบาย 7 มาตรการเข้มข้น แก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และคนต่างด้าวถูกหลอกลวงหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย และตามที่ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. , พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 , พ.ต.อ.หฤษฎ์ เอกอุรุ รอง ผบก.ตม.3 ได้กำชับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตนพร้อม พ.ต.ท.ศวัส โชติรณพัส รอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี, พ.ต.ท.นิพนธ์ เรืองสม สว.ตม.จว.จันทบุรี สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตม.จว.จันทบุรี ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชามาประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวย บริเวณซอยเทศบาล 16 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี จำนวน 2 ร้าน
จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตม.จว.จันทบุรี บูรณาการร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี, ชุดสืบสวน สภ.สอยดาว, ชุดการข่าว ร้อย ตชด.114 โดยจัดกำลังเป็น 2 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง พบบุคคลลักษณะคล้ายคนต่างด้าวจำนวน 2 คน กำลังประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวย(ทำผม)ให้กับลูกค้าอยู่ จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าเป็นคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทั้ง 2 คน มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่าประเภทแรงงานต่างด้าว การอนุญาตยังไม่สิ้นสุด มีใบอนุญาตทำงานประเภทกรรมกร 1 คน ส่วนอีกคน มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่าท่องเที่ยว(ผ.60-ม.17) การอนุญาตยังไม่สิ้นสุด
ส่วนร้านที่ 2 ขณะเข้าตรวจสอบพบบุคคลลักษณะคล้ายคนต่างด้าว 1 คน กำลังประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวย ให้กับลูกค้าอยู่ จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าเป็นคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่าท่องเที่ยว
จึงดำเนินการจับกุมคนต่างด้าว ในข้อหา เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (งานห้ามคนต่างด้าวทำ) พร้อมด้วยของกลางที่ใช้ในการประกอบอาชีพช่างเสริมสวยรวม 3 รายการ จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมด ทำบันทึกการจับกุม นำตัวส่ง สภ.สอยดาว ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป