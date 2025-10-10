นายกอบต. แบกป้ายติดหน้า ‘โรงงานทุนจีน’ ในปราจีน สั่งระงับ ก่อสร้างอาคารไม่ขออนุญาต!

อบต.นนทรี ติดป้ายระงับก่อสร้างอาคารโรงงานทุนจีนไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี ได้รับแจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต.) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ทำการติดป้ายระงับการก่อสร้างอาคารโรงงานของทุนจีนแห่งหนึ่ง ใน ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
โดยพบว่าเจ้าหน้าที่นำป้ายประกาศเป็นป้ายไวนิล ลงวันที่ 2 ต.ค.68 ขนาดใหญ่ จำนวน 3 แผ่นป้าย มาติดที่หน้าสถานที่ก่อสร้างอาคาร โดยข้อความระบุว่า
“ด้วยปรากฏว่าท่านได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร สำหรับที่พักอาศัย สำนักงาน ถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้ำ และตอกเสาเข็มคอนกรีตขนาดใหญ่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”
ชนิดอาคารโรงเหล็ก พื้นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป 2 ชั้น ขนาด 3 เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 6 เมตร จำนวน 15 คูหาโดยประมาณ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือสำนักงาน โดยมีพื้นที่อาคารความยาวไม่ทราบ มีพื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เทคอนกรีตขนาดโดยประมาณ 6 เมตร ยาว 100 เมตร จำนวน 1 เส้น เพื่อใช้เป็นทางสัญจร ชนิดท่อ คสล. ขนาดโดยประมาณ 60×100 เซนติเมตร จำนวน 10 หน่วย เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำ เสาเข็มชนิดแท่งคอนกรีตขนาดใหญ่ไม่ขาดระบุขนาดที่แน่นอนได้ จำนวน 20 จุด เพื่อใช้ประโยชน์เป็นรากฐานในการดำเนินการก่อสร้าง ไม่ทราบผู้ใดเป็นผู้คุมงาน สถานที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานฯ
ก่อนหน้านี้บริษัทได้ขออนุญาตก่อสร้างโรงงานถูกต้อง จำนวน 1 โรง และมีการขยายพื้นที่ก่อสร้างด้านข้างเพิ่มเติมอีก
นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต.) กล่าวว่า ได้ลงไปตรวจพบโรงงานก่อสร้างอยู่โดยไม่ถูกต้อง คือไม่ได้มาขออนุญาตทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รวมถึงขอ (อ.1) ก็ไม่ได้ขอ จะเรียกว่าทุกอย่างทำโดยพลการก็ใช่ ตอนไปเจอพบว่าดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 10% ตนในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น นายก อบต.นนทรี เจ้าของพื้นที่ก็ต้องสั่งระงับหยุดการก่อสร้างไว้ก่อน เพื่อให้ทางบริษัทมาขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักการก่อสร้าง อันนี้คือเป็นการระงับการก่อสร้างไว้ เพื่อให้มาขอให้ถูกต้องตามแบบระเบียบกฎหมาย