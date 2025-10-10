2ตร.หนุ่ม ขับกระบะตราโล่ ไล่ตามรถแหกด่าน พุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำ เจ็บสาหัส

2 ตร.หนุ่ม ขับกระบะตราโล่ ไล่ตามรถแหกด่าน พุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำ เจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจด่านความมั่นคงบ้านห้วยยะอุ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านพบรถกระบะ 4 ประตู ตราโล่ตำรวจ ชนท้ายรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ บริเวณจุดกลับรถ ฝั่งขาเข้าอำเภอแม่สอด เลยด่านห้วยยะอุไปประมาณ 1 กิโลเมตร และบริเวณนั้นมีการทำถนนใหม่ กำลังใช้รถบรรทุกน้ำทำการราดน้ำบนถนนเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละออง
หลังรับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมารุดไปยังที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ 6 ล้อบรรทุกน้ำจอดขวางเลนถนนอยู่ด้านซ้ายสุด และด้านท้ายรถบรรทุกน้ำพบรถกระบะ 4 ประตู เป็นรถตราโล่ของตำรวจ หมายเลข 09988 ชนอัดเข้าข้างซ้ายรถน้ำทำให้ด้านหน้ารถตำรวจมีสภาพพังยับเยิน และพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมเครื่องแบบทั้งคนขับและคนนั่งโดยสารติดคาในซากรถตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพยายามช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดอยู่ภายในซากรถออกมาจนสำเร็จ
จากสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่ ทราบในเวลาต่อมาว่า คนขับชื่อ สิบตำรวจตรี อภิวัฒน์ ได้รับบาดเจ็บ ขาหักผิดรูปบริเวณโคนขาข้างซ้าย และจ่าสิบตำรวจศิวากร เป็นผู้นั่งโดยสารมาด้านข้าง มีอาการปวด เดินไม่ไหว เจ้าหน้าที่กู้ชีพประเมินเบื้องต้นอาจสะโพกหลุดเนื่องจากถูกแรงอัดจากคอนโซลหน้ารถในฝั่งที่ชน
เบื้องต้นทราบว่า เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 นายได้ขับรถกระบะเร่งไล่กวดรถยนต์ต้องสงสัยที่ขับฝ่าด่านตรวจผ่านบ้านห้วยยะอุ พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นจุดกลับรถ ที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นจุดกลับรถที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะไม่ใช่จุดกลับรถหลัก จึงทำให้รถตำรวจไม่ทันเห็นว่ามีรถบรรทุกน้ำกลับรถอยู่จึงชนเข้าไปอย่างจัง เสียงดังสนั่นจนชาวบ้านตามไปดู
ด้านพันตำรวจโทหญิงชโลธร เล็กสุด สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอ ได้ไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุพร้อมให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเร่งนำเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 นายส่งยังโรงพยาบาลแม่สอด และได้ดำเนินการควบคุมตัวชายคนขับรถบรรทุกน้ำเพื่อดำเนินการทางคดีต่อไป