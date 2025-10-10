ภาค 2 ประชุมร่วมทัพภูมิภาคที่ 4 เขมร หารือภารกิจก่อนถกRBC ไทย-กัมพูชา 15-17 ต.ค.นี้

ภาค 2 ประชุมร่วมทัพภูมิภาคที่ถ 4 เขมร หารือภารกิจก่อนถกRBC ไทย-เขมร 15-17 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พล.ต.กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการทหารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 2 เป็นตัวแทนกองทัพไทยเข้าประชุม RBC ร่วมกับกองทัพภูมิภาคที่ 4 ของกองทัพกัมพูชา ที่ช่องข้ามแดนโอรเสม็ด อ.กรุงสำโรง จ.อุดรมีชัย ฝั่งกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภารกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. นำเสนอองค์ประกอบของคณะประสานงานของทั้งสองฝ่าย 2. ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการลดความตึงเครียด 3. หารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมคณะกรรมการชายแดนภาคทหารกัมพูชา-ไทย (RBC) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม นี้