อดีตนักโทษ ลากเด็กหญิงวัย 13 เข้าป่าละเมาะ ขณะไปซื้อข้าวสารให้ยาย ชาวบ้านช่วยไล่ล่า จับได้ทันควัน
วันที่ 10 ตุลาคม 2568 มีรายงานข่าวว่า เกิดเหตุสะเทือนใจในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อชายอายุ 40 ปี ชื่อ “นายกิตติศักดิ์ หรือป้อม” อดีตนักโทษคดีข่มขืนและติดยาเสพติด ก่อเหตุลากเด็กหญิงวัย 13 ปี เข้าไปข่มขืนในป่าละเมาะ ขณะเด็กออกไปซื้อข้าวสารให้ยาย
พ.ต.อ.กิตติชัย ไกรนรา ผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งเหตุและนำกำลังตำรวจพร้อม อส.ตร. เข้าตรวจสอบ พบเด็กหญิงอยู่ในอาการหวาดกลัว เสื้อผ้าเปรอะเปื้อนดิน โดยยายวัย 57 ปีเผยว่า หลานกำพร้าพ่อแม่และอยู่ด้วยกันสองคน
หลังจากตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุ ได้ระดมกำลังพร้อมชาวบ้านกว่า 50 คน ปิดล้อมพื้นที่และออกค้นหาทั่วป่าละเมาะ ใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนพบคนร้ายแอบซ่อนอยู่ในหนองน้ำใกล้ที่เกิดเหตุ จึงจับกุมตัวได้ทันที
เบื้องต้นตำรวจนำเด็กหญิงส่งโรงพยาบาลตรวจร่องรอยทางร่างกาย พร้อมคุมตัว “ไอ้ป้อม” ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา ข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1