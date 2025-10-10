บุกรวบคาร้านเสริมสวย 3 เขมรแย่งงานคนไทย นายจ้างคนไทยก็ไม่รอด

เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายชายแดน ตม.จันทบุรี สนธิกำลังบุกจับกุม คนเขมร ลักลอบประกอบอาชีพ “ช่างเสริมสวย” ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด นายจ้างคนไทยไม่รอด โดนคดีรับเข้าทำงานโดยผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.เขมชาติ วัฒนนภาเกษม ผกก.ตม.จว.จันทบุรี พร้อมด้วยทีมงานสืบสวนปราบปราม, สำนักงานจัดหางาน, ชุดสืบสวน สภ.สอยดาว และชุดการข่าว ร้อย ตชด.114 จัดกำลัง 2 ชุดปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านเสริมสวยบริเวณซอยเทศบาล 16 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี จำนวน 2 แห่ง หลังได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีว่า มีคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา แอบลอบมาประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวยในร้านดังกล่าว
ผลการตรวจสอบที่ร้านแห่งแรก พบคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 2 คน กำลังประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวย (ทำผม) ให้กับลูกค้าอยู่ ตรวจสอบเอกสาร พบว่าทั้ง 2 คน มีหนังสือเดินทางและวีซ่าถูกต้อง แต่มีเพียง 1 รายที่มีใบอนุญาตทำงานประเภทกรรมกร ส่วนอีกรายมีเพียงวีซ่าท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงาน จากนั้นได้มีคนไทยมาแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านและนายจ้าง
หลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุม นายจ้างคนไทย ในข้อหา “รับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (งานห้ามคนต่างด้าวทำ)” และจับกุม คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาทั้ง 2 คน ในข้อหา “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (งานห้ามคนต่างด้าวทำ)” พร้อมยึดของกลางที่ใช้ประกอบอาชีพช่างเสริมสวยรวม 3 รายการ
ส่วนการตรวจสอบร้านที่ 2 พบคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 1 คน กำลังประกอบอาชีพเป็นช่างเสริมสวย (ทำเล็บ) ให้กับลูกค้า จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่ามีหนังสือเดินทางและวีซ่าท่องเที่ยว แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน จึงดำเนินการจับกุมในข้อหาเดียวกัน พร้อมยึดของกลาง 3 รายการ ภายหลังการจับกุม ได้มีการควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมดทำบันทึกการจับกุม และนำตัวส่ง สภ.สอยดาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งการกำชับให้ ตม.จว.จันทบุรี ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยง และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันคนต่างด้าวที่จะลักลอบหลบหนีเข้าประเทศมาแย่งอาชีพคนไทย โดยเน้นย้ำนโยบายในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และกวาดล้างคนต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในพื้นที่