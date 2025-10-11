หนุ่ม34 ขี่จยย.ข้ามช่องทางลัดเกาะกลางถนน ฟอร์จูนเนอร์เบรกไม่ทัน พุ่งชนดับ ชาวบ้านเผยเจ็บ-ตายมาหลายคน
เมื่อเวลา 22.50 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรสยงานจากจังหวัดพัทลุงว่าทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยพัทลุงรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ บนถนนสายเอเชีย ฝั่งขาล่องใต้ พื้นที่หมู่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง
จึงรุดไปที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า มูฟ ทะเบียน 1 กค 8721 พัทลุง ล้มกลางถนน สภาพพังยับ ใกล้กันพบร่างนายธนวัฒน์ อายุ 34 ปี มีบาดแผลศีรษะและใบหน้า กู้ภัยเร่งช่วยปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลพัทลุง และ เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคู่กรณีเป็นรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ คนขับคือนายฉลอง อายุ 60 ปี ให้การว่า ขณะขับรถอยู่เลนซ้าย มีรถจักรยานยนต์ข้ามมาจากเกาะกลางถนนซึ่งเป็นช่องทางลัด ก่อนเปลี่ยนเลนกะทันหัน ทำให้เบรกไม่ทันและชนเข้าอย่างจัง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าจุดดังกล่าวเป็นช่องทางลัดไม่มีสัญญาณไฟหรือป้ายเตือน และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เบื้องต้นตำรวจเตรียมสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงหรือปิดช่องทางดังกล่าวเพื่อป้องกันเหตุซ้ำ