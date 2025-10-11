ด่วน! แก๊สระเบิดในบ้านประชาชน จ.ปทุมธานี บาดเจ็บ 6 เสียชีวิต 1 จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Fire & Rescue Thailand โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ปทุมธานี-แก๊สระเบิดในบ้าน บาดเจ็บ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย
เมื่อเวลา 07:10 น.ของวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จ.ปทุมธานี เบื้องต้นเป็นเหตุแก๊สระเบิด มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 6 ราย ติดภายในบ้าน 1 ราย เจ้าหน้าที่ยืนยันผู้ติดค้างเสียชีวิตภายในบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ADVERTISMENT