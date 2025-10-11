รวบหนุ่ม เข้าร้านสะดวกซักรื้อค้นเสื้อผ้า คว้าตัวเด็ดเสื้อ EVISU ราคากว่า1หมื่น ไปใส่โชว์สาวในผับ

ภูมิภาค

รวบหนุ่ม เข้าร้านสะดวกซัก รื้อค้นเสื้อผ้า คว้าตัวเด็ดเสื้อ EVISU ราคากว่า1หมื่น ไปใส่โชว์สาวในผับ

เวลา 22.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต ร.ต.อ.จำเริญ ทิสมบูรณ์ รอง สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุมตัว นายสิริพงษ์ อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักทรัพย์เสื้อผ้าภายในร้านสะดวกซักภายในหมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โดยจับกุมได้ที่ร้านขายของเก่าถนน รพช.ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยของกลางเสื้อผ้าที่ก่อเหตุลักทรัพย์มาจากร้านสะดวกซักจำนวนมาก โดยกล่าวหาว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร

พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนรี้สืบเนื่องมาจาก วันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 00.40 น.และ 08.40 น. ได้มีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์เสื้อผ้าที่ร้านสะดวกซักภายในหมู่บ้านเมืองเอก ม.7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยคนร้ายได้เสื้อผ้าของผู้เสียหายไปจำนวนมาก

โดยหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ปากคลองรังสิต จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้เทคนิคตำรวจจนพบว่า คนร้ายคือ นายสิริพงษ์  จึงนำไปสู่การจับกุมตัวจากการตรวจค้นพบเสื้อผ้าของผู้เสียหาย 1 ตัวคือ เสื้อยืดคอกลมสีดำยี่ห้อ EVISU ราคากว่า10,000บาท อยู่ภายในห้องพัก และเสื้อผ้าอีกจำนวนหนึ่งที่ข้างบ้าน

จากการสอบสวนเบื้องต้นนายสิริพงษ์ อายุ 32ปี ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ตนเองเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยในวันเกิดเหตุตนเองได้ขับรถยนต์ของร้านค้าที่ตนเองเป็นลูกจ้างอยู่ ไปส่งของมากระทั่งขากลับ ได้ขับผ่านร้านสะดวกซักดังกล่าวพบว่าคนไม่พลุกพล่าน จึงลงไปรื้อค้นเสื้อผ้าภายในร้านก่อนจะยกตะกร้าขึ้นรถไป โดยร้านสะดวกซักแห่งนี้ตนเองก่อเหตุมาแล้ว2ครั้ง และเคยก่อเหตุลักทรัพย์เสื้อผ้าที่ร้านสะดวกซักในพื้นที่ดอนเมือง

ตนนำเสื้อผ้าที่ได้จากการก่อเหตุมาคัดเลือกเพียง1ตัวคือยี่ห้อ EVISU เพราะลายสวยดีตนเองเคยเห็นในยูทูบโดยตนเองนำไปใส่ตอนเข้าผับเพื่อต้องการที่จะโชว์สาวเพราะเป็นเสื้อผ้าที่มีราคา ส่วนเสื้อผ้าตัวอื่นนำไปทิ้งไว้ข้างบ้าน

พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต เปิดเผยว่า อยากฝากประชาชนที่มาใช้บริการที่นำเสื้อผ้ามาซักเมื่อนำเสื้อผ้ามาซักควรรอจนซักเสร็จเพื่อไม่ให้มีช่องว่างที่คนร้ายจะก่อเหตุ รวมทั้งร้านสะดวกซักต้องจัดให้มีกล้องวงจรปิด และควรมีเจ้าหน้าที่ประจำร้านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ