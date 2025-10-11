พายุถล่มนครพนม เรือไฟยักษ์สูงเท่าตึก 20 ชั้น ล้มพังขวางถนน จนท.ปิดการจราจร-เร่งเก็บกู้

พายุถล่มนครพนม เรือไฟยักษ์สูงเท่าตึก 20 ชั้น ล้มพังขวางถนน จนท.ปิดการจราจร เร่งเก็บกู้ชิ้นส่วน
จากกรณีเกิดเหตุพายุฝนกระหน่ำพร้อมลมกระโชกแรงบริเวณริมแม่น้ำโขง จ.นครพนม ส่งผลให้ เรือไฟยักษ์ ที่มีขนาดสูงเท่าตึก 20 ชั้น ที่จอดรอเคลื่อนย้ายบริเวณถนนสวรรค์ชายโขง หลังโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ พังครืนล้มลงมาทับถนน ขวางเส้นทางจราจร เมื่อเวลา 17.45 น.วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ความคืบหน้าการเก็บกู้เรือไฟล้ม บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง จังหวัดนครพนม
ภายใต้การอำนวยการของว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม มทบ.210 สภ.เมืองนครพนม ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครพนม และกู้ชีพกู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนม ได้ร่วมกันดำเนินการเก็บกู้เรือไฟที่ถูกพายุฝนพัดล้ม กีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนสวรรค์ชายโขง เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 10 ตุลาคม 2568
ขณะนี้สามารถคืนพื้นผิวจราจรได้แล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงปิดการจราจรชั่วคราว เนื่องจากมีเศษตะปูและเศษลวดตกหล่นบนพื้นถนน โดยจะดำเนินการเก็บกู้เพิ่มเติมในช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เพื่อให้สามารถเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติ
จังหวัดนครพนม ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ที่ร่วมมือกันในการแก้ไขสถานการณ์ครั้งนี้ เพื่อเร่งคืนความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ถนนสวรรค์ชายโขงอย่างสมบูรณ์