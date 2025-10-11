เพื่อนบ้านเล่านาทีหนีตาย เผยร้านเสริมสวย ต้นเพลิงแก๊สระเบิด ตร.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.ปทุมธานี พ.ต.ต.ชัยพร อารีย์วงษ์ สว.สอบสวนสภ.เมืองปทุมธานี รับแจ้งมีแก๊สระเบิดส่งผลให้มีเพลิงลุกไหม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหลายราย ที่เกิดเหตุบ้านพัก หมู่บ้านพนาสนธิ์ซอย2 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านฉาง ดับเพลิงเทศบาลเมืองปทุมธานีและพื้นที่ข้างเคียง 7 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองปทุมธานี อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ปลูกติดกันจำนวนหลายหลัง พบแสงเพลิงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงภายในบ้านที่ประกอบกิจการร้านเสริมสวย (ป้าวรรณณา) ซึ่งเป็นต้นเพลิง และบ้านข้างเคียงถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดรวม 3 หลังคาเรือน โดยเฉพาะโครงสร้างชั้นสองและหลังคาบ้านทั้ง 3 หลัง ถูกแรงอัดแก๊สพังเปิด ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าบ้านต้นเพลิงคือของ น.ส.เพชรกมล (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี ที่กำลังทำกับข้าวเพื่อจะนำไปขายตลาด แต่ได้เปิดแก๊สทิ้งไว้ ทำให้เกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ น.ส.เพชรกมล เสียชีวิตในกองเพลิง ขณะเกิดเหตุลูกชายของน.ส.เพชรกมล ซึ่งกำลังนอนพักอยู่บนชั้นสองของบ้าน ได้พยายามหนีตายด้วยการปีนออกทางหน้าต่างชั้นสอง ก่อนจะกระโดดลงบนหลังคารถ ที่จอดอยู่ข้างเคียง ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 7 รายอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูให้ความช่วยเหลือนำส่งรพ.ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน เพราะมีอาการเจ็บหน้าอก
ใกล้จุดเกิดเหตุพบรถกระบะโตโยต้า 1 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 2 คัน ที่ถูกซากปรักหักพังและหินปูนที่ถล่มลงมาทับจนได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และจะทำการสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดและเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป
สอบสวนเบื้องต้น นายสมควร (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี เจ้าของบ้านที่อยู่บ้านติดกับบ้านหลังที่เกิดเหตุให้การว่า ขณะเกิดเหตุตนเองอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างแรง 1 ครั้ง จนทำให้ฝ้าเพดานบ้านตนเองได้รับความเสียหายร่วงลงมาด้านล่าง สำหรับบ้านต้นเพลิงประกอบกิจการร้านเสริมสวย โดยพักอาศัยอยู่ 3 คนในบ้านซึ่งได้รับบาดเจ็บ และบ้านตนเองก็ได้รับบาดเจ็บเป็นลูกชายกับลูกสะใภ้ที่อยู่ภายในบ้านตอนเกิดเหตุ รวมทั้งมีรถยนต์และตัวบ้านได้รับความเสียหาย
ทางด้านพ.ต.ต.ชัยพร อารีวงษ์ สว.สอบสวนสภ.เมืองปทุมธานี ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลในที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งผประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุที่แท้จริง พร้อมทั้งให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป