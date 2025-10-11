ตม.สงขลา สกัดจับ 13 ต่างด้าวผิวสี ก่อนไปร่วมแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม., , พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต. ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6 , พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ ผกก.ตม.จว.สงขลา ,พ.ต.อ.กฤษณัฐ มนัส ผกก.3 บก.ทท.3 , พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เดชประมวลพล ผกก.สภ.ทุ่งลุง สั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา บูรณาการกำลังกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจ สภ.ทุ่งลุง เข้าตรวจสอบผู้โดยสารที่มากับรถตู้ 1 คัน ขณะจอดที่ลานจอดรถปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเซีย หมายเลข 2 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังสืบทราบว่ามีขบวนการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ผ่านจังหวัดสงขลาเข้าพื้นที่ชั้นใน
ผลการตรวจสอบพบคนต่างด้าวจำนวน 9 คน แบ่งเป็นสัญชาติเคนยา 5 คน(ชาย 4 หญิง 1) , สัญชาติอูกันดา 2 คน(ชาย 2) , สัญชาติไนจีเรีย 2 คน (ชาย 1, หญิง 1) ทั้งหมดมีหนังสือเดินทาง แต่ภายในเล่มมีรอยตราประทับขาเข้าราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปลอม สอบถามคนขับรถตู้ให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากนายนาเซร์คาน(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี สัญชาติไทย ให้มารับคนต่างด้าวทั้ง 9 คน ไปสถานีขนส่งหมอชิต ก่อนขึ้นรถได้ตรวจแล้วทุกคนมีหนังสือเดินทางและรอยประทับตราเข้าราชอาณาจักรจึงยอมให้ขึ้นรถ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กันไว้เป็นพยาน
ส่วนนายนาเซร์คาน ซึ่งยืนอยู่ใกล้กัน ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อจากนายหน้าที่ประเทศมาเลเซียให้รับคนต่างด้าวผิวสีจำนวน 13 คนมาจากช่องทางธรรมชาติด้านอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสไปส่งที่กรุงเทพฯ ในราคารวม 4920 USDT(จ่ายเป็นเงินสกุลดิจิทัลคิดเป็นเงินไทยประมาณ 161,000 บาท) ก่อนขึ้นรถได้เอาหนังสือเดินทางไปให้บังน้อง คนพื้นที่ตากใบ ประทับตราปลอมเพื่อหวังตบตาเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบ เมื่อมาถึงจังหวัดสงขลาได้ว่าจ้างรถตู้ซึ่งนั่งได้เพียง 9 คน อีก 4 คน จัดให้ขึ้นรถประจำทาง
พ.ต.อ.ชินวุฒิ ได้รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้ พล.ต.ต. ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผบก.ตม.6 ทราบหลังจากนั้นสั่งการให้ พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี รอง ผบก.ตม.6 ประสาน พ.ต.ท.วรรณชัย สุขแจ่ม สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช สกัดจับคนต่างด้าวผิวสีเพิ่มอีก 4 คน ขณะโดยสารบนรถประจำทางสาย ยะลา-กทม. ในเขตท้องที่ สภ.ชะอวด
นายนาเซร์คาน ยังให้การเพิ่มเติมอีกว่า เคยรับคนต่างด้าวผิวสีเช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว ได้ยินจากผู้ว่าจ้าง ว่า เมื่อถึงกรุงเทพแล้วจะมีคนมารับไปประเทศเมียนมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งให้ทราบว่านายนาเซร์คานฯ ต้องถูกจับกุมข้อหา ให้ที่พักพิง ให้การช่วยเหลือด้วยประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนคนต่างด้าวทั้ง 13 คนถูกจับกุมข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้รอยตราประทับปลอมฯ ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.ชูธเรศฯ กล่าวว่า ในเบื้องต้น คนต่างด้าวทั้ง 13 คน ยังไม่ให้การใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี อ้างเพียงแต่ว่าแค่ต้องการมาเที่ยวที่เมืองไทยเพียง 2-3 วัน แล้วจะกลับเท่านั้น แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงว่า หลังจากรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวดในการตรวจลงตรา(ออกวีซ่า)ให้กับกลุ่มคนบางสัญชาติที่มีความเสี่ยงไปทำงานสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ที่ประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้นายหน้าเริ่มมีการเปลี่ยนเส้นทางโดยบินมาลงที่ประเทศมาเลเซียแล้วผ่านประเทศไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติไปสู่ฐานที่ตั้งของแก๊งสแกมเมอร์ ในการจับกุมครั้งนี้ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีไหวพริบในการตรวจสอบตราประทับปลอมและประสานงานกันอย่างรวดเร็ว พร้อมนี้ได้กำชับชุดจับกุมให้ซักถามถึงจุดประสงค์การเดินทางของคนต่างด้าวกลุ่มนี้ให้แน่ชัดอีกครั้ง หากพบข้อบ่งชี้จะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ดำเนินการตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ(NRM)อย่างเคร่งครัด
