สธ.พิจิตร ขอบคุณ อนุทิน ให้งบ 7 ล้าน ทำกำแพงหน้าโรงพยาบาล ป้องกันน้ำท่วมแบบถาวร
วันที่ 11 ตุลาคม 2568 นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาจังหวัดพิจิตร ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เพื่อมาตรวจดูน้ำท่วม รพ. ซึ่งท่านนายกสั่งการให้จัดสรรงบประมาณในการทำกำแพงกั้นน้ำแบบพิเศษ มีความหนาความทนกว่ารั้วกั้นน้ำที่อื่น ด้านบนจะเป็นรั้วพิเศษ โดยให้จัดทำแบบเร่งด่วน พร้อมระบบสูบน้ำอัตโนมัติ หากเกิดสถานการน้ำไหลท่วมระบบน้ำจะสูบน้ำอย่างอัตโนมัติทันที
โดยใช้งบประมาณ 7 ล้านบาท ส่วนพื้นที่รอบข้างด้านหลังมีพนังแบบพิเศษป้องกันอยู่แล้วมีเพียงด้านหน้าไม่มี ต้องขอขอบคุณ ท่านนายกรัฐมนตรีอย่างมาก ท่านยอมเปียกฝนเพื่อเข้ามาใน รพ. เพื่อตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ซึ่งอยู่นอกเหนือกำหนดการ อีกทั้งยังมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเพื่อปรับปรุงกำแพงบริเวณหน้ารพ.สามารถเป็นกำแพง ป้องกันน้ำท่วมระบบถาวร
นายกิตติพล เวชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่าน ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 10-15 ซม.ส่งผลให้จุดวิกฤตต่างๆเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจของเทศบาลเมือง 3 คือ เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน และเทศบาลเมืองบางมูลนาก ทั้ง 3 เทศบาลเมืองปลอดภัยจากวิกฤต แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังตามพื้นที่ลุ่มต่ำ หมู่บ้านชุมชนต่างๆรอบนอกยังมีน้ำท่วมขังที่สูงอยู่ โดยที่สถานีวัดน้ำน่าน N-7A บ้านราชช้างขวัญ อำเภอเมืองพิจิตร เช้าวันนี้เมื่อเวลา 06.00 น.อัตราการไหล 1,147 ลบ.ม./วินาที วัดได้ 10.90 เมตร ระดับตลิ่ง 09.87 เมตร แต่ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่ง
ส่วนบริเวณจุดถนนพนังกั้นน้ำแตก บ้านคลองข่อย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน หลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อบจ. พิจิตร ตำรวจทหาร อส. และ อีกหลายภาคส่วน สามารถปิดกั้นได้เป็นผลสำเร็จเมื่อช่วงค่ำวานนี้ที่ผ่านมา โดยใช้เสาไฟฟ้าคอนกรีตยาว 12 เมตรกว่า 10 ต้นไปวางแนวขวางเพื่อชะลอน้ำจากนั้นใช้รถแบ็คโฮร์ยกกระสอบบิ๊กแบ็คเกือบ 100 ถุงวางเป็นชั้นๆปิดกั้นน้ำซึ่งสามารถปิดจุดน้ำทะลักได้สำเร็จทั้งนี้จะได้ระดมเครื่องสูบน้ำไปทำการสูบน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านคลองข่อย ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วพร้อมเร่งฟื้นฟูเยียวยาต่อไป
สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดพิจิตรถึงแม้แม่น้ำน่าน จะลดลงเล็กน้อยก็ตามนั้น แต่สภาพพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจเมือง ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมในที่ลุ่มของแม่น้ำน่านที่ระดับน้ำยังสูงอยู่ รวมทั้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ยังมีน้ำมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัย และน้ำจากทุ่งบางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก ไหลหลากลงมาพื้นที่จังหวัดพิจิตรต่อเนื่อง อีกทั้งแม่น้ำยม ไม่มีเขื่อนที่จะสามารถควบคุมมวลน้ำได้ โดยขณะนี้มีน้ำท่วมขังเต็มทุกพื้นที่ 5 อำเภอคือ อ.สามง่าม วชิรบารมี โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล โดย ปภ.จังหวัดพิจิตร สรุปสถานการณ์มีน้ำท่วม 12 อำเภอ 76 ตำบล 526 หมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขังจำนวน 13,961 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหำย จำนวน 34,449 ไร่ บ่อปลา 37 บ่อ และถนนทางหลวง 29 เส้นทาง
ในส่วนการช่วยเหลือนอกจากภาคราชการแล้วยังมีภาคเอกชน องค์กร มูลนิธิ นำอาหารเข้าพื้นที่แจกจ่ายช่วยเหลือ โดยที่ชุมชนปากคลองท่าหลวง และชุมชนสะพานดำ ระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร บางจุดท่วมสูง 2 เมตร เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสรรเพชญพิจิตร ร่วมกับ มูลนิธิอิงบุญวัดสวนโพธิ์ นำเรือเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และนำอาหารสำเร็จรูป (ข้าวกล่อง) น้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด