ตร.ส่งสายลับหญิงตีสนิท ก่อนจับ 2 แรงงานเมียนมา ค้ายาบ้าเม็ดละ 100 บาท พบอยู่เกินกำหนด

ตร.ส่งสายลับหญิงตีสนิท ก่อนจับ 2 แรงงานเมียนมา ค้ายาบ้าเม็ดละ 100 บาท พบอยู่เกินกำหนดอนุญาต
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 19.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ร่วม ตรวจคนเข้าเมือง ได้เข้าตรวจบริเวณ หมู่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมาขับรถเข้าออกหมู่บ้านจำนวนมาก
สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย รายแรกคือ นายไท อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา โดยเจ้าหน้าที่พบพิรุธขณะที่นายไทกำลังเดินออกมาจากหมู่บ้านและวิ่งหลบหนีเมื่อเห็นตำรวจ หลังควบคุมตัวและตรวจค้น พบยาบ้า 1 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวา
นายไท ยอมรับสารภาพว่า ยาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเอง และได้ขับรถมาซื้อจาก นายอาว มิน เท (Mr.AUNG MIN THAY) สัญชาติเมียนมา ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ในราคาเม็ดละ 100 บาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายไท ไปชี้ยังบ้านพักของนายอาว มิน เท และเข้าควบคุมตัว นายอาว อายุ 26 ปี สัญชาติเมียนมา ได้ภายในบ้าน เมื่อทำการตรวจค้นกระเป๋าสีดำที่นายอาว มิน เท ที่สะพายอยู่ พบยาบ้าจำนวน 77 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก
นายอาว ให้การรับสารภาพว่า ตนได้ขายยาบ้าให้นายไท ไป 1 เม็ด ในราคา 100 บาทจริง และยอมรับว่าได้ซื้อยาบ้ามาจากคนไทยที่เรียกว่า “พี่” ไม่ทราบชื่อสกุลจริง ในราคาต้นทุน เม็ดละ 35 บาท โดยซื้อมาแล้ว 2 ครั้ง รวม 128 เม็ด เพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าชาวเมียนมาในราคาเม็ดละ 100 บาท นอกจากนี้ การตรวจสอบยังพบว่า นายอาว มิน เท มีการกระทำความผิดในฐานะเป็นบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (อยู่เกินกำหนด 238 วัน) อีกด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายไท อาว ในข้อหา “มียาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติด” ส่วนนายอาว มิน เท ถูกแจ้งข้อหาหนักในข้อหา “จำหน่ายซึ่งยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า, เสพยาเสพติด และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 ได้รับแจ้งจากสายลับ ว่า (นายอาวมิน) กลับเข้ามาในพื้นที่ขายยาบ้าอีกครั้งให้กลุ่มชายไทย ชาวต่างชาติ ในพื้นที่ จึงได้เรียกประชุมชุดสืบสวน วางแผนโดยการส่งสายลับเป็นผู้หญิงเมียนมา หน้าตาสวยเข้าตีสนิท จนนาย อาวมิน ไว้ใจ และนำไปสู่การจับกุมนายอาวมิน พร้อมลูกสมุนในครั้งนี้ นับเป็นอีกเคส ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ขึ้นบัญชีในพื้นที่ การกำจัด การค้าการขายยา นรกแพ่ระบาทในพื้นที่นำร่อง ทำลายภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว เกิดปัญหา การลัก วิ่ง ชิงทรัพย์ นักท่องเที่ยว ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ส่งผลกระทบ ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ยังต้องขยายผลจับกุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ไปถึงใคร ต่อไป เพราะรายนี้มีเงิน หมุนเวียน ใน บช เดือนละ หลายแสนบาท เพราะมีการโอนเข้ามาสั่งซื้อยา เจ้าหน้าที่ชุดจับ จะทำการขยายผลต่อ ถึงคนไทย สั่งการ อยู่เบื่องหลัง ตัดวงจร ไม่ว่าจะเป็นใคร เมื่อมีหลักฐาน จบหมดไม่สนลูกใคร ไม่เว้นทุกกรณี
ทั้งนี้ทางท่าน พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท.ได้กำชับหัวหน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนำร่องและพื้นที่ไกล้เคียงเร่งให้กวาดล้างการกระทำผิดของกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ ให้ดำเนินคดีเด็ดขาดไม่เว้นทุกกรณี เพื่อสร้างภาพลักษณการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างจิงจังและเด็ดขาด