น้องชายสุดทน พี่สาวถูกผัวซ้อมเป็นกระสอบทรายนาน 30 ปี คว้าขวานจามหัวพี่เขยดับ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.บุรีรัมย์ ว่า ช่วงเวลากลางดึกที่ผ่านมา พ.ต.ท.ศิริชัย เจริญศิริ สารวัตร (สอบสวน) สภ.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกายกันคาดว่าน่าจะเสียชีวิต จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์ ผกก.สภ.ประโคนชัย, พ.ต.ท.นิวัตน์ อาทวัง รองผกก.(สืบสวน) เจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้านสองเมืองบุรีรัมย์
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพัก หมู่ 12 บ้านนสวายสอ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ภายในบ้านพบศพนายแขก (ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง) สัญชาติเมียนมา อายุ 60 ปี ชาวต่างด้าวไม่มีเอกสารประจำตัว ถูกของมีคมทราบต่อมาเป็นขวาน ฟันเป็นแผลฉกรรจ์บริเวณศีรษะนอนหงายจมกองเลือดอยู่ภายในบ้าน โดยมีนายสำเนา (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ยืนถือขวานรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
สอบถามนายสำเนา ซึ่งเป็นน้องเมียของนายแขก คนเสียชีวิต ได้ความว่า นายสำเนาได้ยินเสียงนางสะเงา (สงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี พี่สาวของตนตะโกนร้องของความช่วยเหลือ จึงรีบเข้าไปดูเพื่อที่จะห้ามปราม แต่นายแขกซึ่งอยู่ในอาการมึนเมาสุราอย่างหนัก ได้ปรี่เข้ามาเหมือนจะทำร้ายตนเอง จึงหยิบเอาขวานที่วางอยู่ในบ้านฟันไปที่ศีรษะบริเวณหน้าผากของนายแขก จำนวน 1 ครั้งจนล้มลงนอนแน่นิ่ง มารู้อีกทีเสียชีวิตแล้ว ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ถึงตาย ยอมรับเห็นพี่สาวโดนทำร้ายมาเป็นประจำครั้งนี้ทนไม่ไหว
ด้านนางสะเงา (สงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี ภรรยาคนเสียชีวิต เล่าว่า รู้จักนายแขก ชาวเมียนมาตั้งแต่สมัยทำงานก่อสร้างที่ กทม.แล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันร่วม 30 ปีแล้ว ก่อนเกิดเหตุตนดื่มสุรากับสามีจนมึนเมาแล้วมาชวนตนทะเลาะจนมีปากเสียง จากนั้นนายแขกทุบตีทำร้ายร่างกายตนเหมือนที่เคยทำเป็นประจำ จึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ ต่อมานายสำเนา น้องชายซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมาพบตนกำลังจะถูกทำร้ายจึงเข้าไปช่วยเหลือ โดยการใช้ขวานฟันไปที่ศีรษะสามีของตนจนเสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมนายสำเนาไปสอบสวนที่ สภ.ประโคนชัย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
