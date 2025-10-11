หยุด 3 วัน นักท่องเที่ยวทะลักยอดภูเรือ แห่กางเต็นท์สัมผัสหมอก รับอากาศหนาว 16 องศา

หยุด 3 วัน นักท่องเที่ยวทะลักยอดภูเรือ จ.เลย แห่กางเต็นท์สัมผัสหมอก-รับอากาศหนาว 16 องศา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ในช่วงวันหยุดยาววันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มาจับจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติภูเรือ และพื้นที่กางเต็นท์บริเวณลานกางเต็นท์ภูสนและแคมป์ปิ้ง เพื่อสัมผัสอากาศหนาว
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้บนยอดของอุทยานฯ อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเช้า 15-17 องศาเซลเซียส และเช้าวันนี้อุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส ในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวยังคงทยอยขึ้นยอดภูเรือ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมรับแสงแรกของวัน และสัมผัสอากาศเย็นสัมผัสหมอกในช่วงนี้ และยามเย็นชมพระอาทิตย์ตก ลับเหลี่ยมภูเขาสลับซับซ้อน และแสงสีทองอันสวยงามของท้องฟ้า และจองที่พักโดยเฉพาะลานกางเต็นท์ภูสนอยู่ห่างจากยอดภูเรือ เพียง 1.5 กิโลเมตร เป็นจุดกางเต็นท์ที่มีอากาศหนาวเย็นทั้งปี บรรยากาศดีโอบล้อมไปด้วยป่าสน และไม้ดอกเมืองหนาว ที่ไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยงาม
“ซึ่งในปีนี้อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ลานกางเต็นท์ ถนนสัญจร ลานจอดรถ ร้านอาหารชุมชน ร้านกาแฟเครื่องดื่ม รวมทั้งระบบการจัดการสำหรับดูแลนักท่องเที่ยวทุก ๆ ท่าน จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุก ๆ ท่าน เข้ามาเที่ยวและเยี่ยมชม สัมผัสอากาศหนาวเย็น ใกล้ชิดธรรมชาติ ในช่วงฤดูหนาวนี้กันเยอะๆ” นางสาวเนตรนภา กล่าว
โดยในช่วงของวันหยุดยาวนี้ นักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาปลายทาง แห่งการพักผ่อนท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และธรรมชาติอันสวยงาม ยอดภูเรือ จังหวัดเลย ขอให้เป็นจุดหนึ่งในที่จะเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ไม่ควรพลาดในฤดูกาลนี้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติภูเรือ แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม ของทะเลหมอกหลังฝนตก และความสดชื่นจากผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ก็ขอให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวทุก ๆ ท่านได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ