หนุ่มจีนเล่นมือถือ เดินร้องไห้ลงทะเล ชายหาปูเห็นเหตุการณ์ เจอลอยอยู่ในน้ำ รีบนำตัวขึ้นมา
เมื่อเวลา 00.10 น. วันที่ 11 ต.ค.68 ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุพบบุคคลจมน้ำภายในทะเลชายหาดพัทยาตรงข้ามโรงแรมเอวัน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบชาวต่างชาติ หนุ่มสัญชาติจีน อยู่อาการ สำลักน้ำทะเล จึงรีบทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนเร่งเคลื่อนย้ายรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
นายสมพงศ์ เอี่ยงสมุทร ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ขณะที่กำลังเดินหาปูอยู่ชายหาดพัทยา ตนสังเกตเห็นหนุ่มจีนดังกล่าวกำลังเดินเล่นมือถือพร้อมทั้งร้องไห้ จากนั้นก็เดินลงทะเลไป ก่อนจะเห็นกลุ่มเพื่อนๆ ของผู้บาดเจ็บ กำลังตะโกนตามหาจึงได้ให้แฟนเดินไปบอก และพามาตรงจุดที่เดินลงทะเล ก่อนจะฉายไฟเห็นตัวคนเจ็บลอยอยู่ภายในทะเล ตนจึงรีบเข้าไปเหลือได้ประครองตัวผู้บาดเจ็บมาเรื่อยๆ จนถึงชายฝั่งจากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบชื่อที่แน่ชัดของหนุ่มจมน้ำรายนี้ เนื่องจากอยู่ในอาการหมดสติ ส่วนสาเหตุที่เดินร้องไห้เล่นมือถือนั้นยังไม่ทราบว่าสาเหตุใด ก่อนพยายามติดต่อหาญาติเพื่อแจ้งสาเหตุในครั้งนี้ให้รับทราบต่อไป