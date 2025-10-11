นักการเมืองท้องถิ่น บุกตบพ่อค้าศูนย์อาหารหัวหิน ถาม ‘มองหน้ากูทำไม’ ผู้การฯ ยันไม่มีมวยล้ม

นักการเมืองท้องถิ่น บุกตบพ่อค้าศูนย์อาหารหัวหิน ถาม ‘มองหน้ากูทำไม’ ผู้การฯ ยันให้ความเป็นธรรม-ไม่มีมวยล้ม
ประจวบคีรีขันธ์ นักการเมืองท้องถิ่น บุกตบพ่อค้าศูนย์อาหารหัวหิน ตะคอก “มึงมองหน้ากูทำไม” สุดท้ายรุม 2ต่อ1 ผู้การฯ ลั่น “ไม่มีมวยล้ม ใครขอก็ไม่ให้” ผู้เสียหาย ยันไม่ยอมความเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการเผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดและคลิปจากผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งจับภาพชัดเจนกรณี นักการเมืองท้องถิ่นและพวก บุกทำร้ายพ่อค้าขายอาหารทะเล กลางศูนย์อาหารชื่อดัง ในชุมชนบ่อนไก่ เขตเทศบาลนครหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยคลิปถูกแชร์ในกลุ่มสาธารณะของชาวหัวหิน ก่อนจะถูกลบออก แม้ผู้โพสต์จะพยายามนำกลับมาเผยแพร่อีกหลายครั้ง แต่ก็ถูกลบซ้ำอีก จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า มีความพยายาม “ปิดข่าว” และกังวลว่า ผู้เสียหายอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม
นายนรา อายุ 43 ปี พ่อค้าขายอาหารในศูนย์อาหารดังกล่าว และเป็นผู้เสียหาย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เหตุเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ ห้าทุ่มครึ่งของวันที่ 4 ตุลาคม ต่อเนื่องถึงวันที่ 5 ตุลาคม ขณะตนเดินไปที่ร้านของน้องสาวเพื่อเคลียร์เงิน ระหว่างนั้นได้มีชายคนหนึ่งเดินตามเข้ามา ซึ่งตนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็น “นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่” ที่ตนเคยช่วยหาเสียงมาก่อน
“เขาเดินเข้ามาไม่พูดไม่จา แล้วตบหน้าผมทันทีหนึ่งครั้ง ผมก็ถามว่า ‘พี่ตบผมทำไม’ เขากลับพูดว่า ‘มึงมองหน้ากูทำไม’ ผมยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน และไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดจากอะไร”
ผู้เสียหาย กล่าวต่อว่า จากนั้นทั้งสองมีปากเสียงกัน ก่อนนักการเมืองรายดังกล่าวพูดกับลูกน้องว่า “ลุยเลย” แล้วลูกน้องก็เข้ามาต่อยตนทันที จนตนต้องป้องกันตัว ส่งผลให้เหตุการณ์ชุลมุนอยู่ราว 5–6 นาที ท่ามกลางสายตาของประชาชนจำนวนมากในศูนย์อาหารดังกล่าว
“ผมโดนกระชากผม โดนเตะที่สีข้าง มีบาดแผลที่ข้อศอกซ้าย มีรอยช้ำ มือขวาก็เจ็บจากการยกบังหัว ตอนนั้นผมพยายามใจเย็น พูดกับเขาดีๆ เรียกพี่ทุกคำ เพราะให้เกียรติเขา แต่เขากลับทำร้ายผม” ผู้เสียหายกล่าว พร้อมยืนยันว่า “ในคลิปวงจรปิดบอกทุกอย่าง ผมไม่ใช่คนเริ่ม ผมใจเย็นที่สุดแล้ว”
หลังเกิดเหตุ นายนรา ได้ไปแจ้งความที่ สถานีตำรวจภูธรหัวหิน และเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหัวหินเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี พร้อมยืนยันว่า จะไม่ยอมความกับคู่กรณีเด็ดขาด เพราะไม่ต้องการให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีก
“ผมไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ทำไมถึงโดนตบ ยอมรับว่า ผมกลัวว่า เขาจะกลับมาทำร้ายอีก เพราะเขาเป็นนักการเมือง มีอิทธิพลในพื้นที่ แต่ผมก็อยากให้คดีนี้ถึงที่สุด ไม่อยากให้ใครถูกทำร้ายอีก”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผบก.ภ.จว.ประจวบฯ) ได้ลงพื้นที่ สภ.หัวหิน เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตนเอง โดยมี พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผู้กำกับการ สภ.หัวหิน, พ.ต.ท.นฤปนาถ อัษศดิณย์เดชา รอง ผกก.สอบสวน สภ.หัวหิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
พล.ต.ต.อาทร เปิดเผยว่า คดีนี้แม้ไม่ใช่คดีใหญ่ แต่เป็นคดีอ่อนไหว สังคมให้ความสนใจ เพราะผู้ต้องหาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น สังคมจึงจับตาว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมหรือไม่
“ผมขอยืนยันว่า ไม่มีมวยล้ม เจ้าหน้าที่ไม่เอนเอียง ทุกคนต้องเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ถึงใครจะมาขอเคลียร์…ก็ไม่ให้” พล.ต.ต.อาทร กล่าวย้ำหนักแน่น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้ว พร้อมรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลหัวหิน คาดว่าจะทราบภายใน 1–2 วัน ก่อนประมวลระดับความรุนแรงของบาดแผล เพื่อพิจารณาว่าจะเข้าข่ายความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตราใด
เมื่อผลตรวจร่างกายพร้อม พนักงานสอบสวนจะดำเนินการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำ หากมาพบตามหมายเรียกก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามขั้นตอนทันที
“ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ผมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา” พล.ต.ต.อาทร กล่าวทิ้งท้าย
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อนักการเมืองท้องถิ่นรายดังกล่าวเพื่อขอสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะชน แต่นักการเมืองรายดังกล่าวยังไม่รับสาย แต่อย่างใด
ขณะที่เพจ “ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยม สภ. หัวหิน พบ พ.ต.อ.กัมปนาก ณ วิชัย ผกก.สก.หัวหิน พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.หัวหิน ให้การต้อบรับ และได้มอบอบโยบายในการปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงตรวจสอบติดตามการสอบสวนคดี กรณี นักการเมืองท้องถิ่นทำร้ายร่างกายกลางสวนอาหารบ้านคุณพ่อ ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรรรมอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมาตรการในการดูแลความสงบเรียบร้อยแก่พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว